اکران و نقد فیلم «جاده هالو» در سینما اندیشه
فیلم جاده هالو (Hallow Road) در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم جاده هالو (Hallow Road) یک فیلم معمایی، درام و هیجانانگیز محصول سال ۲۰۲۵ کشورهای انگلستان و ایرلند به کارگردانی بابک انوری است.
در این فیلم زوجی تماس نگرانکنندهای را از دخترشان دریافت میکنند که بهطور تصادفی با عابری پیاده برخورد کرده است. آنها سوار ماشین میشوند تا خود را به دخترشان برسانند. اما هرچه بیشتر در دل شب پیش میروند، افشاگریهای آشفتهکنندهای رخ میدهد که خانواده را تا مرز فروپاشی پیش میبرد…
جاده هالو از دلهرههای فولکلور و نمادگرایی برای ایجاد فضایی وهمآلود و ترسناک استفاده میکند و روزاماند پایک (مادلین) و متیو ریس (فرانک) در نقش والدین، از شخصیتپردازی کارگردان نهایت بهره را بردهاند و تجربهای متفاوت را برای مخاطب رقم میزنند.
بابک انوری فیلمساز بریتانیایی-ایرانی است. او بیشتر برای کارگردانی فیلمهای ترسناک زیر سایه (۲۰۱۶) و زخمها (۲۰۱۹) شناخته شدهاست.
در میز نقد این نشست سوگند مختاری، مدرس و منتقد سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.
سهشنبه، ، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقهمندان به سینما، آزاد و رایگان است.