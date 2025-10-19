به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ساعت ۱۱ صبح امروز این دوره جشنواره قدیمی تهران با پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران رسماً گشایش یافت.

پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«جوانان عزیز، سینماگران خوش‌آتیهٔ این سرزمین‌!

بدانید که همهٔ ما، چشم‌انداز فردای درخت پربار «ایران فرهنگی» و قدرت معنایی ایران را، امروز با همین برگ‌های سبز و اندیشه‌های جوان و ذوق و خلاقیت پویای شما ـ که یگانه‌اید ـ ترسیم ‌می‌کنیم.

جشنوارهٔ بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ـ پرجوان‌ترین جشنوارهٔ سینمایی کشورـ پنجره‌ای است که افق امید و آینده‌ای وجدآفرین را برای ایران می‌نمایاند.

با افتخار، امروز، یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، جشنواره فیلم کوتاه تهران را افتتاح می‌کنیم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور ایران»

چهل‌‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران در حال برگزاری است.

انتهای پیام/