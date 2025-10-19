یادداشت دبیر جشنواره «آوای صلح» منتشر شد/ اعلام زمان برگزاری از ۱۸ تا ۲۳ آبان در قشم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» اعلام کرد این رویداد بین‌المللی از ۱۸ تا ۲۳ آبان‌ماه در جزیره قشم برگزار خواهد شد.

این رویداد سینمایی در بخش‌های فیلم کوتاه، فیلم بلند داستانی، مستند و انیمیشن برگزار خواهد شد و تاکنون بیش از ۷۰۰ اثر از ایران و ۱۱ کشور جهان از جمله آمریکا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، چین و استرالیا به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. بیشترین آثار دریافتی مربوط به بخش فیلم کوتاه داستانی است.

در همین حال، لاله اسکندری، دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح»، با انتشار یادداشتی بر نقش سینما در پیوند میان ملت‌ها تأکید کرده و نوشته است:

«در جهانی که بیش از همیشه به گفت‌وگو، درک متقابل و همزیستی نیازمندیم، هنر و سینما می‌توانند زبان مشترک انسان‌ها باشند؛ زبانی که از مرزها، نژادها و باورها عبور کرده و پیام صلح را در دل مخاطب می‌نشاند.

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» بر همین باور پایه‌گذاری شده است: از دریچه تصویر، روایتگر دوستی، همدلی و همزیستی میان ملت‌ها باشد و نشان دهد که صدای صلح، رساترین و انسانی‌ترین آواست.

برگزاری این جشنواره در جزیره زیبای قشم، انتخابی آگاهانه است. قشم، با تنوع فرهنگی و همزیستی اقوام، جلوه‌ای از آرامش جنوب ایران است و بهترین بستر برای آغاز حرکتی فرهنگی در مسیر صلح و دوستی میان ملت‌ها به شمار می‌رود.

در این رویداد، جمعی از هنرمندان برجسته سینما و تلویزیون ایران در کنار فیلم‌سازان بین‌المللی حضور خواهند داشت تا با نمایش آثار خود، جلوه‌هایی از امید، انسانیت و همدلی را به تصویر بکشند.

ما باور داریم صلح تنها در سیاست معنا نمی‌یابد؛ بلکه در دل فرهنگ، هنر و ارتباط انسان‌ها زاده می‌شود. جشنواره «آوای صلح» تلاشی است برای پاسداشت این ارزش جهانی و دعوتی برای هم‌صدایی هنرمندان در مسیر صلح و دوستی.

با سپاس از تمامی عزیزانی که در این مسیر همراه ما هستند و به امید آنکه آوای صلح از قشم به گوش جهانیان برسد.

با احترام

لاله اسکندری

دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح»

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» با هدف ترویج فرهنگ صلح، دوستی و گفت‌وگوی بین‌المللی از مسیر زبان سینما، با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران برگزار می‌شود.

انتهای پیام/