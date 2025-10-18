«سیمای خانواده» سه دهه همراه با خانواده ایرانی
برنامه «سیمای خانواده» یکی از باسابقهترین تولیدات رسانه ملی است که از سال ۱۳۷۳ تاکنون با هدف ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و تحکیم بنیان خانواده روی آنتن شبکه یک سیما رفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، پخش این برنامه که در مهرماه سال ۱۳۷۳ آغاز شد، طی سه دهه پخش مداوم، توانسته است به یکی از ماندگارترین برنامههای خانوادگی تلویزیون تبدیل شود و همچنان جایگاه خود را میان مخاطبان حفظ کند.
روحالله رحیمی، تهیهکننده برنامه، هدف اصلی «سیمای خانواده» را ارائه تصویری درست و واقعی از خانواده ایرانی مسلمان در برابر تصویرسازیهای مغشوش و تحریفشده رسانههای بیگانه عنوان میکند.
وی میگوید برای تحقق این هدف، محور محتوایی اصلی برنامه، موضوع ازدواج تعیین شده است؛ نه فقط به عنوان یک مراسم یا آیین، بلکه به عنوان بنیادی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در حیات خانواده ایرانی.
به گفته رحیمی، تغییر نگرشها نسبت به ازدواج، افزایش تجردگرایی، ازدواج دیرهنگام، مهارتهای ارتباطی و معیارهای ازدواج از مهمترین موضوعاتی است که در بخشهای مختلف برنامه بررسی میشود.
وی تاکید کرد: «سیمای خانواده» تنها درباره ازدواج سخن نمیگوید، بلکه به موضوعاتی چون تربیت فرزند، مسئولیتپذیری، فرزندآوری، اقتصاد خانواده و ارتباطات خانوادگی نیز میپردازد. این موضوعات همگی در پیوند با محور اصلی برنامه یعنی ازدواج معنا پیدا میکنند و در هر قسمت، یکی از مسائل خانواده ایرانی با زاویهای از ارتباط آن با ازدواج تحلیل و بررسی میشود.
رحیمی درباره حفظ جذابیت «سیمای خانواده» پس از سه دهه پخش مداوم تصریح کرد: این برنامه یک برنامه ظهرگاهی است و مخاطبان اصلی ما مادران خانهدار هستند و بر اساس ذائقهسنجی انجام شده، حضور کارشناسان قدیمی و چهره چون خانم دکتر فردوسی و تولید آیتمهایی از شهرستانهای دور از مرکز جزو بخشهای جذاب و پرمخاطب است.
ما همچنین آیتمهایی طراحی کردهایم که هم آموزشی است و هم سرگرمکننده. آموزش مهارتهایی چون خیاطی، آشپزی و ساخت عروسک از محبوبترین بخشهاست. همچنین ارائه آمار ماهانه تولد و ازدواج در استانهای مختلف از بخشهایی است که مخاطبان ارتباط نزدیکی با آن دارند.
تهیه کننده «سیمای خانواده» خاطرنشان کرد این برنامه اکنون در فصل چهاردهم خود قرار دارد و تنها در چند مقطع کوتاه به دلیل تغییر دکور یا اقتضائات تولید از آنتن فاصله گرفته است.
ساختار فعلی برنامه شامل بخشهای کارشناسی، روایت زندگی زوجهای جوان و باتجربه، آیتمهای مهارتی و گفتوگوهای تخصصی است که حول محور ازدواج و خانواده شکل میگیرد.
رحیمی همچنین درباره ارتباط نزدیک مخاطبان با برنامه گفت: مخاطبان از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۲۳ و صفحات مجازی برنامه با ما در ارتباط هستند. جالب اینجاست که بسیاری از بینندگان با اعتماد کامل مسائل شخصی خانوادهشان را با ما در میان میگذارند و ما نیز با استفاده از نظر کارشناسان، تا حد ممکن به آنها کمک میکنیم. این میزان اعتماد برای ما ارزشمندترین سرمایه است.
تهیه کننده «سیمای خانواده» با اشاره به نقش فضای مجازی نیز خاطرنشان کرد: صفحات رسمی برنامه در شبکههای اجتماعی بازدید بالایی دارد و انتشار بریدههای کوتاه از برنامه، باعث دیده شدن هرچه بیشتر آن در میان نسل جوان شده است.
رحیمی در پایان از تیم حرفهای پشت صحنه «سیمای خانواده» قدردانی کرد و افزود: سردبیری برنامه بر عهده دکتر سیدمهدی ناظمی است و مشاور پروژه مهدی شاهرضایی هستند. مجریان برنامه فاطمه رضاپور، ندا ملکی و عاطفه علینژاد هستند و فاطمه شریف یزدی نیز به عنوان مجری طرح با ما همکاری دارد. همچنین دبیران برنامه شامل رضا رحیمیفرد، فاطمه راجی و سیدمحمد متولی هستند و دستیاران تهیه علی مسلمی، محمدعلی صدریآزاد و سیدعلی موسوی از دیگر اعضای تیم تولید به شمار میروند.
پس از گذشت بیش از سه دهه، «سیمای خانواده» همچنان یکی از ستونهای ثابت آنتن شبکه یک سیماست؛ برنامهای که با تکیه بر آموزههای اسلامی و ارزشهای فرهنگی ایران، خانواده ایرانی را در مسیر پایداری، آرامش و رشد همراهی میکند.
برنامه «سیمای خانواده» شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۲:۴۵ از شبکه یک سیما پخش میشود.