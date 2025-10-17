به گزارش ایلنا، فریدون ناصحی در نخستین شامگاه آبان ماه با اجرای آثاری از ۸ آهنگساز موسیقی کلاسیک جهان در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

ناصحی در اجرای پیش‌رو «تم و واریاسیون در دوماژور» اثر موتزارت، موومان سوم از «سونات توفان» اثر بتهوون و همچنین آثاری از شوبرت، شوپن، فیلیپ گلس، فرانتس لیست و آستور پیاتزولا را اجرا می‌کند.

رسیتال پیانو فریدون ناصحی از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه پنجشنبه یکم آبان در تالار وحدت برگزار می‌شود و بلیت‌های آن از طریق سایت ایران کنسرت در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

