فیلم کوتاه «سوور» در چهار جشنواره جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «سوور» به نویسندگی و کارگردانی شاهو احمدی، در ادامه حضور جهانی خود، به بخش مسابقه یازدهمین دوره جشنواره فیلم ادوکینو در لهستان، یازدهمین دوره جشنواره فیلم سینه‌میستیکا در اسپانیا، هشتمین دوره جشنواره فیلم‌های مستقل در آفریقای جنوبی و سومین دوره جشنواره فیلم سالسا در آلمان، راه یافت.

جشنواره فیلم ادوکینو EDUKINO، فیلمسازان را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد تا درباره مسائل بااهمیتی مثل مردم، قدرت، حساسیت آن‌ها، نیاز به درک خود و دیگران صحبت کنند. امسال، ۷۶ فیلم از ۲۴ کشور از میان ۳۰۵ اثر ارسالی انتخاب شده‌اند که تأثیرگذار، الهام‌بخش و مشوق تفکر هستند.

این جشنواره از ۱۶ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان تا ۵ آذرماه ۱۴۰۴) در لهستان، برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم سینه‌میستیکا Cinemistica، رویدادی است که به سینمای ماورایی در اشکال مختلف آن اعم از سینمای فلسفی، انسان‌شناختی، مذهبی، روانی، علمی و البته شاعرانه اختصاص دارد.

این جشنواره از ۶ تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان تا ۲ آذرماه ۱۴۰۴) در گرانادای اسپانیا، برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم‌های مستقل آفریقای جنوبی SA indie film festival، در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد. این رویداد بر فیلم‌های مستقل تمرکز دارد و هدف آن، تجلیل از تمام فراز و نشیب‌ها، سخت‌کوشی و خلاقیت فیلم‌سازی مستقل عنوان شده است.

این جشنواره ۵ تا ۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ تا ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴) در شهر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی، برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم سالسا Salsa، رویدادی منحصربه‌فرد برای فیلم‌های بدون دیالوگ است. هدف این رویداد، نمایش فیلم‌های خلاقانه و بدون دیالوگ از سراسر جهان و ارائه آن‌ها طی چهار روز الهام‌بخش در سینماهای مختلف عنوان شده است.

این جشنواره از ۱۲ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در شهر وایمار آلمان، برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «سوور» آمده است: «یک سیب قرمز به دست بچه‌ها، سفری را در طبیعت آغاز می‌کند و می‌رود تا با پایان ماجراجویی آن‌ها، جایی را برای خود پیدا کند که معنا بگیرد.»

آرین پارسانژاد، نهال نبوی، حسین مهر پیما، کارزان آرمون و سینا جباریان در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «سوور» عبارتند از:

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: شاهو احمدی، فیلم‌بردار: آزاد زندکریمی، دستیار فیلم‌بردار: پارسا کرم ویسه نژاد، صدابردار: عدنان جوانمردی، دستیاران کارگردان: فرشاد غفاری و شهاب ناصری، گروه تولید: پرویز فیضی و یاسر محمدی، طراح و ترکیب صدا: پژمان راژ، اتانولاژ: فرهاد سنندجی، تدوین: شاهو احمدی، جلوه‌های‌ویژه بصری: مصطفی حبیبی، آهنگ‌ساز: ریان مارول Ryan Marvel، پوستر: شاهو احمدی، عکاس: شهاب ناصری و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

