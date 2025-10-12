به گزارش ایلنا، نرگس نیازی از برگزاری نشست داوری نهایی جشنواره «ایران‌مهر» در بخش‌های فیلم کوتاه و عکس خبر داد و گفت: داوری آثار در دو حوزه فیلم و عکس با حضور اساتید و متخصصان برجسته روز گذشته برگزار شد و خوشبختانه شاهد ارزیابی دقیق و حرفه‌ای آثار بودیم.

دبیر اجرایی جشنواره ایران‌مهر با اشاره به ارسال ۱۷۶ فیلم به دبیرخانه جشنواره افزود: در بخش فیلم کوتاه، در مجموع ۱۴ فیلم مستند و ۱۲ فیلم داستانی به مرحله نهایی راه یافتند و توسط هیئت داوران ارزیابی شدند.

نیازی بیان کرد: هیئت داوران این بخش متشکل «طیبه فلکیان»، «محمدرضا عرب» و «پیام‌رضا محمدی» به عنوان (نماینده وزارت جهاد کشاورزی) بودند که با دقت و نگاه تخصصی به بررسی آثار پرداختند.

رییس دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر با اشاره به اینکه در این بخش، از میان ۱۷۶۹ اثر ارسالی، تعداد ۹۲ اثر به مرحله نهایی راه یافتند، ادامه داد: در بخش عکس نیز داوری آثار با حضور «امیر نریمانی» به عنوان رئیس کمیته داوران بخش عکس؛ «نرگس نیازی» (به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و «فتح‌الله بهرامی» (نماینده وزارت جهاد کشاورزی) انجام شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از میان آثار برگزیده، ۳۰ اثر به عنوان آثار منتخب برای بخش نمایشگاهی جشنواره انتخاب شدند که در قالب نمایشگاه ویژه جشنواره به نمایش گذاشته خواهند شد.

دبیر اجرایی جشنواره ایران مهر، با اشاره به کیفیت آثار افزود: استقبال گسترده هنرمندان از سراسر کشور نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و هنری در میان روستاییان و عشایر است؛ خوشبختانه آثار ارسالی با نگاهی خلاقانه و اصیل، جلوه‌هایی از زندگی، تلاش و زیبایی‌های بومی ایران را به تصویر کشیده‌اند.

وی در پایان اعلام کرد: مراسم اختتامیه جشنواره «ایران مهر» روز ۲۲ مهرماه همزمان با نهمین همایش ملی زنان روستایی و عشایری و به مناسبت روز جهانی زنان روستایی، در مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی واقع در خیابان ولنجک، خیابان یمن، سالن شهید قاسمی برگزار می‌شود و از برگزیدگان هر دو بخش فیلم و عکس تقدیر به عمل خواهد آمد.

