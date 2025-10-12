به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، حافظ نه صرفا شاعر که نحوه‌ای از «بودن» است. در زبان او، جهان راز است و انسان کاشف آن و نه صرفا یک مصرف کننده معانی حاضر در زمین.

ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت بزرگداشت روز حافظ پیامی را قلمی کرد. متن این پیام را در ادامه می‌خوانید:

«در تقویم رسمی و فرهنگی کشور ما بیستم مهر ماه به نام شاعر نامدار تاریخ تمدن ایران زمین خواجه حافظ شیرازی مزین شده است. در این روز به یاد شاعر بلند آوازه‌ای می‌افتیم که غزل را به اوج رساند و همه جان‌های آشنای در فرهنگ‌های مختلف را شیفته خود کرد؛ اما آیا این کافی است؟

به قول اندیشمندان او نه صرفا شاعر که نحوه‌ای از «بودن» است. در زبان او، جهان راز است و انسان کاشف آن و نه صرفا یک مصرف کننده معانی حاضر در زمین. می‌توان گفت که خلاقیت ایرانیان در حوزه‌های مختلف از سرچشمه‌هایی چون حافظ می‌جوشد؛ از آن نگاه که در هر پدیده، امکانی برای کشف حقیقت می‌بیند و در هر واژه، راهی به سوی آزادی.

هویت ایرانی در حافظ، نه به گذشته‌ای اتمام یافته که به امکانی گشوده بدل می‌شود. او به یادمان می‌آورد که بودن، خود نوعی شعر است و زیستن اگر با نگاه حافظ همراه شود، می‌تواند به آفرینش بدل گردد. این روز و این مناسبت به ما یادآوری می‌کند که بجز بزرگداشت این شاعر گرانقدر باید به او بازگردیم؛ به آن حضور شاعرانه‌ای که هنوز در جان و جهان زبان فارسی می‌تپد.

انتهای پیام/