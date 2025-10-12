به گزارش ایلنا، بر اساس آمار و در بخش فیلم‌های سینمایی، مجموع فروش سینماتیکت به مرز ۵۳۸ میلیارد تومان رسید.

در این بازه، بیش از ۶ میلیون و ۴۱۸ هزار بلیت از طریق ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار سفارش، به فروش رسید و سهم این پلتفرم از بازار آنلاین فروش بلیت سینماها به ۷۶.۱ درصد افزایش یافت.

در بخش تئاتر کمدی نیز، سینماتیکت با فروش ۳۶۹ هزار بلیت و ثبت ۱۲۲ هزار سفارش، به فروش ۱۳۸ میلیارد تومانی دست یافت و سهم خود از بازار آنلاین این حوزه را به ۹۱.۷ درصد رساند. نکته قابل توجه اینکه در این حوزه، سهم «تئاتر کلاسیک» فروش قریب به ۴۴ هزار قطعه بلیت به ارزش ۱۹ میلیارد تومان بوده است.

پرفروش‌ترین سینماها

بر اساس آمار فروش بلیت‌های آنلاین در این سامانه، پردیس سینمایی «ایران‌مال» با فروش بیش از ۳۸۷ هزار بلیت در صدر پرمخاطب‌ترین سینماهای نیمه اول سال قرار گرفته و پس از آن پردیس «کورش» با فروش ۳۱۷ هزار قطعه بلیت و پردیس «آزادی» با فروش ۲۳۱ هزار قطعه بلیت در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند.

از نظر مبلغ فروش نیز «ایران‌مال» با ثبت فروش نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان بیشترین درآمد را در بلیت‌‌فروشی آنلاین در سینماتیکت داشته است و در رتبه‌های بعدی پردیس «کورش» با قریب به ۳۱ میلیارد تومان و پردیس «هدیش» با نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان فروش، در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

پرفروش‌ترین استان‌ها

در مرور آمار مربوط به فروش آنلاین بلیت سینماها به استناد عملکرد کاربران این سامانه، استان «تهران» در نیمه ابتدایی سال جاری، با اختلافی قابل‌توجه، همچنان بر صدر جدول فروش تکیه زده است. در این استان قریب ۳ میلیون و پانصد هزار بلیت به ارزش ۳۱۵ میلیارد تومان به‌صورت آنلاین به فروش رسیده است. پس از تهران، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و قم در رتبه‌های دوم تا پنجم این فهرست قرار دارند.

پرفروش‌ترین تئاترهای کلاسیک

همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، سینماتیکت در حوزه فروش آنلاین تئاتر هم در نیمه ابتدایی امسال حضوری فعال داشته که براساس آمار ثبت‌شده در این بازه زمانی و در میان تئاترهای کلاسیک، نمایش «کورالاین» با فروش قریب به ۲ میلیارد تومان در صدر جدول قرار گرفته است. پس از آن نمایش «ایرج زهره منوچهر» با یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان و نمایش «شاه لیر؛ روایتی آهنگین» با یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروش در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/