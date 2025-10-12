پیام تسلیت بنیاد سینمایی فارابی در پی درگذشت محمد کاسبی
بنیاد سینمایی فارابی در پیامی ضایعه درگذشت سینماگر ارزنده کشور، مرحوم محمد کاسبی را به خانواده سینمای ایران تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در متن پیام تسلیت بنیاد سینمایی فارابی آمده است:
درگذشت هنرمند خوش خلق، ارزشمند و متعهد، زندهیاد محمد کاسبی، اندوهی عمیق در دل خانواده و دوستداران سینمای ایران بر جای گذاشت. وی از جمله چهرههایی بود که مرز میان ایمان، اخلاق و هنر را بهخوبی حفظ کرده و در کنار ایفای نقشهای ماندگار، با منش صادقانه، تصویری اصیل از هنرمند ایرانی ارائه داد.
زندهیاد کاسبی در همه سالهای فعالیت خویش، نمونهای از وقار، صداقت و اصالت فرهنگی بود.
بنیاد سینمایی فارابی، فقدان این هنرمند فرهیخته را به خانواده گرامی ایشان، جامعه هنری ایران و همه علاقهمندان این بازیگر پیشکسوت تسلیت گفته و یاد و راه او را ارج مینهد.