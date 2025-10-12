پیام تسلیت بنیاد سینمایی فارابی در پی درگذشت محمد کاسبی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در متن پیام تسلیت بنیاد سینمایی فارابی آمده است:

درگذشت هنرمند خوش خلق، ارزشمند و متعهد، زنده‌یاد محمد کاسبی، اندوهی عمیق در دل خانواده و دوست‌داران سینمای ایران بر جای گذاشت. وی از جمله چهره‌هایی بود که مرز میان ایمان، اخلاق و هنر را به‌خوبی حفظ کرده و در کنار ایفای نقش‌های ماندگار، با منش صادقانه، تصویری اصیل از هنرمند ایرانی ارائه داد.

زنده‌یاد کاسبی در همه سال‌های فعالیت خویش، نمونه‌ای از وقار، صداقت و اصالت فرهنگی بود.

بنیاد سینمایی فارابی، فقدان این هنرمند فرهیخته را به خانواده گرامی ایشان، جامعه هنری ایران و همه علاقه‌مندان این بازیگر پیشکسوت تسلیت گفته و یاد و راه او را ارج می‌نهد.

انتهای پیام/