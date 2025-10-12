به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه بهمن سبز، سیدعلی حسینی، مدیر امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان با اشاره به برگزاری موفق جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان بیان کرد: «با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مؤسسه بهمن سبز، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان، امسال شاهد فراهم‌شدن شرایطی بسیار مطلوب برای برگزاری جشنواره فیلم کودک بودیم. دو پردیس سینمایی ساحل و چهارباغ به‌عنوان خانه جشنواره تجهیز و آماده‌سازی شدند تا میزبان شور و نشاط کودکان و خانواده‌ها باشند.»

وی افزود: «به‌روزرسانی تجهیزات فنی شامل سیستم‌های پخش دیجیتال، نور و صدا، این امکان را فراهم کرد تا آثار سینمایی با بالاترین کیفیت برای مخاطبان کودک و نوجوان به نمایش درآیند. همچنین با طراحی فضاسازی‌های کودکانه و اجرای برنامه‌های جانبی فرهنگی، محیطی شاد و پرانرژی ایجاد شد تا جشنواره جلوه‌ای از نشاط و همدلی فرهنگی در شهر اصفهان باشد.»

حسینی با اشاره به استقبال چشمگیر مخاطبان اظهار کرد: «در طول برگزاری جشنواره، روزانه بیش از ۲۵۰۰ دانش‌آموز و کودک از مدارس و مراکز فرهنگی در سانس‌های مختلف پردیس‌های سینمایی ساحل و چهارباغ حضور یافتند و در مدت چهار روز، بیش از ۱۰ هزار نفر از برنامه‌ها و نمایش‌های سینمایی بهره‌مند شدند. این حضور پرشور، نشان‌دهنده علاقه نسل جدید به هنر هفتم و اهمیت تولید آثار مناسب برای کودکان و نوجوانان است.»

او درباره برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی گفت: «در کنار اکران فیلم‌ها، بیش از ده نشست تخصصی و نقد فیلم با حضور عوامل آثار، منتقدان، مدیران سینمایی و هنرمندان برگزار شد که نقش مهمی در تبادل تجربه و ارتقای سطح کیفی سینمای کودک ایفا کرد. همچنین حضور چهره‌های فرهنگی و مدیران ملی و استانی در خانه جشنواره، موجب ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها و هم‌افزایی بیشتر میان نهادهای فرهنگی شد.»

مدیر امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان با اشاره به تداوم برنامه‌های حمایتی از سینمای کودک بیان کرد: «نمایش فیلم یوز در سینماهای گذر چهارباغ، در قالب طرح "سینما برای همه نسل‌ها" اجرا خواهد شد. این طرح با هدف استمرار ارتباط نسل آینده با سینما و تقویت ذائقه فرهنگی کودکان طراحی شده است. ما باور داریم سینمای کودک، بنیان‌گذار فرهنگ دیداری و تربیتی آینده است و حمایت از آن باید به‌صورت مستمر ادامه یابد.»

در پایان، حسینی ضمن قدردانی از دبیرخانه جشنواره، بنیاد سینمایی فارابی، شهرداری اصفهان، مدیران و کارکنان مؤسسه بهمن سبز و عوامل اجرایی پردیس‌های سینمایی ساحل و چهارباغ، گفت: «تلاش صادقانه همه همکاران و همراهی پرشور کودکان و خانواده‌ها باعث شد تا امسال جشنواره فیلم کودک، جلوه‌ای از همدلی، شادی و شکوفایی فرهنگی در اصفهان باشد. امیدواریم این مسیر، زمینه‌ساز رشد استعدادهای نو و تقویت سینمای کودک و نوجوان کشور شود.»

