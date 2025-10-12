خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۱۰ هزار کودک به خانه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان آمدند

بیش از ۱۰ هزار کودک به خانه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان آمدند
کد خبر : 1699073
لینک کوتاه کپی شد.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با استقبال بیش از ۱۰ هزار دانش آموز و کودک در دو پردیس سینمایی ساحل و چهارباغ به یکی از پربارترین رویداد فرهنگی سال بدل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه بهمن سبز، سیدعلی حسینی، مدیر امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان با اشاره به برگزاری موفق جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان بیان کرد: «با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مؤسسه بهمن سبز، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان، امسال شاهد فراهم‌شدن شرایطی بسیار مطلوب برای برگزاری جشنواره فیلم کودک بودیم. دو پردیس سینمایی ساحل و چهارباغ به‌عنوان خانه جشنواره تجهیز و آماده‌سازی شدند تا میزبان شور و نشاط کودکان و خانواده‌ها باشند.»

وی افزود: «به‌روزرسانی تجهیزات فنی شامل سیستم‌های پخش دیجیتال، نور و صدا، این امکان را فراهم کرد تا آثار سینمایی با بالاترین کیفیت برای مخاطبان کودک و نوجوان به نمایش درآیند. همچنین با طراحی فضاسازی‌های کودکانه و اجرای برنامه‌های جانبی فرهنگی، محیطی شاد و پرانرژی ایجاد شد تا جشنواره جلوه‌ای از نشاط و همدلی فرهنگی در شهر اصفهان باشد.»

حسینی با اشاره به استقبال چشمگیر مخاطبان اظهار کرد: «در طول برگزاری جشنواره، روزانه بیش از ۲۵۰۰ دانش‌آموز و کودک از مدارس و مراکز فرهنگی در سانس‌های مختلف پردیس‌های سینمایی ساحل و چهارباغ حضور یافتند و در مدت چهار روز، بیش از ۱۰ هزار نفر از برنامه‌ها و نمایش‌های سینمایی بهره‌مند شدند. این حضور پرشور، نشان‌دهنده علاقه نسل جدید به هنر هفتم و اهمیت تولید آثار مناسب برای کودکان و نوجوانان است.»

او درباره برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی گفت: «در کنار اکران فیلم‌ها، بیش از ده نشست تخصصی و نقد فیلم با حضور عوامل آثار، منتقدان، مدیران سینمایی و هنرمندان برگزار شد که نقش مهمی در تبادل تجربه و ارتقای سطح کیفی سینمای کودک ایفا کرد. همچنین حضور چهره‌های فرهنگی و مدیران ملی و استانی در خانه جشنواره، موجب ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها و هم‌افزایی بیشتر میان نهادهای فرهنگی شد.»

مدیر امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان با اشاره به تداوم برنامه‌های حمایتی از سینمای کودک بیان کرد: «نمایش فیلم یوز در سینماهای گذر چهارباغ، در قالب طرح "سینما برای همه نسل‌ها" اجرا خواهد شد. این طرح با هدف استمرار ارتباط نسل آینده با سینما و تقویت ذائقه فرهنگی کودکان طراحی شده است. ما باور داریم سینمای کودک، بنیان‌گذار فرهنگ دیداری و تربیتی آینده است و حمایت از آن باید به‌صورت مستمر ادامه یابد.»

در پایان، حسینی ضمن قدردانی از دبیرخانه جشنواره، بنیاد سینمایی فارابی، شهرداری اصفهان، مدیران و کارکنان مؤسسه بهمن سبز و عوامل اجرایی پردیس‌های سینمایی ساحل و چهارباغ، گفت: «تلاش صادقانه همه همکاران و همراهی پرشور کودکان و خانواده‌ها باعث شد تا امسال جشنواره فیلم کودک، جلوه‌ای از همدلی، شادی و شکوفایی فرهنگی در اصفهان باشد. امیدواریم این مسیر، زمینه‌ساز رشد استعدادهای نو و تقویت سینمای کودک و نوجوان کشور شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ