کامران تفتی به «گلوریا» پیوست
با پیوستن کامران تفتی به فیلم «گلوریا» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی بابک برجسته، گروه بازیگران این پروژه تکمیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، کامران تفتی بهتازگی مقابل دوربین «گلوریا» رفته و همزمان با ادامه فیلمبرداری، تدوین این اثر نیز توسط کاوه ایمانی آغاز شده است.
فیلمنامه این فیلم بر اساس طرحی از زندهیاد علی برجسته نوشته شده و داستان آن درباره زنی جوان و زیباست که پس از شکست در ازدواج نخست خود، این بار با مردی به نام نیما ــ که بیست سال از او بزرگتر است ــ ازدواج میکند. با آغاز حملات موشکی اسرائیل و وقوع جنگ دوازدهروزه، زندگی این زن وارد مسیری تلخ و غیرمنتظره میشود… .
از دیگر بازیگران این فیلم میتوان به بهمن دان، آشا محرابی، مهدی سلوکی، رضا فیاضی، سیروس کهورینژاد، سمیه حسینی، آرزو تاجنیا، افشین سنگچاپ، رضا بنفشهخواه، عاطفه حبیبی، حمید خندان، عباس محبوب، نیما ساحلی، فریبا ترکاشوند، علیرضا خداوردی، پونه عبیسی، نیکا بیات، امیر خانزاده، محمدپارسا دهقان، کامران تفتی، رابیه میرزاد و محمد نیکبخت اشاره کرد.
سایر عوامل اصلی «گلوریا» عبارتند از: مجری طرح: فریدون بخشایش، مدیر جلوههای ویژه: عباس شوقی، دستیار تهیه: هادی یاس، مدیر تولید: منیژه فرجی، مدیر برنامهریزی: معین سعیدی، مدیر فیلمبرداری: رحیم بشارت، دستیار فیلمبردار: امیرحسین سیفاشرفی، دستیاران فیلمبردار: حسین عبادی، میکاییل علیمحمدی، علیرضا فتحی، علی حسینی، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، دستیار صدا: پدرام پورامام، سرپرست گروه کارگردانی: معین سعیدی، دستیار اول کارگردان: محمدجواد بلقدر، منشی صحنه: سمانه دالوند، دستیار برنامهریز: ژوان شوانی، دستیاران کارگردان: مرضیه دهقانپور و مهدی ناظمی، طراح گریم: فاطمه سنجرانی، مجریان گریم: حمید یوسفی و مژگان عزتی، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریاییدوست، دستیار اول صحنه: بهروز رحیمی، مدیر صحنه: حامد محمدیان، دستیار دوم صحنه: امیر عجم، دستیار اول لباس: مونا احمدآبادی، دستیار دوم لباس: شکیبا مرتضایی، موسیقی متن و رهبر ارکستر: امیر شاهرخی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، لابراتوار: سامان مجدوفایی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: سولماز مقربپور، مدیر تدارکات: امیرهوشنگ حسینی، دستیار تولید و تدارکات: ابوالفضل مرادی، خدمات: جواد غلامی و علی جعفری، سینه موبیل: رضا اسفندیاری و محمدرضا اشکخونی، مدیر ترابری: علی کنعانی.