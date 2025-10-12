خبرگزاری کار ایران
مستند شهید محمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری و از شهدای هفتم تیر و واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی با عنوان «مردی با پاسپورت بحرینی» تولید شده و در آستانه اکران قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی سرچشمه، این مستند به روایت و کارگردانی داوود مرادیان و تهیه کنندگی آروین فرشی نعیم به سفارش یادمان شهدای هفتم تیر (مجموعه فرهنگی سرچشمه ) تولیدشده است.

این مستند ۱۰۰ دقیقه‌ای، روایت جذاب و نفس گیر از زندگی متفاوت شهید محمد منتظری ارائه می‌کند و با نگاهی تازه و فرمی متفاوت یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ انقلاب اسلامی رابه تصویر میکشد .

این مستند با استفاده و بهره‌گیری از فیلم‌های آرشیوی دیده نشده و اسناد مکتوب و مصاحبه‌های جدید مخاطب را به قلب ماجرای زندگی شهید محمد منتظری می‌برد؛ از مبارزات او علیه رژیم شاه تا نقش آفرینی اش در روزهای پس از انقلاب ، کشمکش‌های او با شهید آیت الله دکتر سید محمد بهشتی ( ره) و در نهایت شهادت در واقعه انفجار هفتم تیر در جوار بهشتی عزیز .

 «مردی با پاسپورت بحرینی» نه تنها روایتی تاریخی است، بلکه تاملی بر تصمیمات و اشتباهات انسان هایی است که در بزنگاه های تاریخی ایفای نقش می کنند . این تصمیمات  و بعضا تجدید نظر و جبران گذشته ایشان موجبات خیر بودن یا شر بودن عاقبت آن ها رافراهم می آورد.

تاریخ اکران عمومی این مستند متعاقبا اعلام خواهد شد.

