در نشست خبری مطرح شد؛
بهروز شعیبی: اولویت جشنواره فیلم کوتاه تهران کیفیت است/ جسارت فیلمساز در قصه و حرفی است که مطرح میکند
نشست خبری دبیر چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهر در کوشک باغ هنر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز شعیبی دبیر جشنواره در ابتدای این نشست اظهار کرد: پیش از ارائه آمار باید بگویم آنونس جشنواره را آقای روحالله موحدی ساختهاند و موسیقی بخشهای مختلف جشنواره را هم آقای مسعود سخاوت دوست خواهند ساخت و مدیر هنری استاد امرالله فرهادی هستند که با مدیریت محمدرسول صادقی جشنواره طی نظم خوبی تا الآن پیش رفته است.
شعیبی خاطرنشان کرد: جشنواره به دو بخش ملی و بینالمللی تقسیم شده که بخشهای جنبی هم داریم. در بخش سینمای ایران قسمت داستانی ۵۷ اثر، انیمیشن ۲۰ اثر، تجربی ۲۰ اثر، فیلم مستند ۲۱ اثر و فیلمهای اقتباسی ۳۵ اثر حضور دارد و مسابقه عکس در تک عکس و مجموعه عکس به طور کل ۵۳ اثر در این رویداد حضور دارد. در بخش بینالملل ۹۴ اثر از ۵۵ کشور حضور خواهد داشت و از بخشهای جنبی که خارج از مسابقه هستند باید بگویم که ۲۰ نشست تخصصی در دو بخش که دو سانس اول مختص فیلمسازی است و دو سانس دوم بینارشتهای است برگزار خواهد شد.
وی افزود: فیلمخانه ملی با مدیریت خانم طاهری تعامل خوبی با ما داشتند و ما تعدادی از آثار مختلف ترمیم شده کوتاه که هم انیمیشن و هم فیلمهایی از فیلمسازان نامدار است را خواهیم داشت. بخش سوینا یک یا دو سانس برای نابینایان خواهیم داشت و یک روز میزبان مجموعه سوینا خواهیم بود. فیلمهای برگزیده پویش «وطن به روایت من» که ۱۸ اثر بود در یک یا دو سانس به نمایش در خواهند آمد. به دلیل حجم زیاد آثار بخش مقاومت خواهیم داشت که چون آثارش کیفیت خوبی داشتند و زحمات زیادی برایشان کشیده شده بود به ناچار و با اشتیاق این بخش را اضافه کردیم. نمایشگاه عکس با همکاری زنان و معاونت ریاستجمهوری در برگزار خواهد شد که نمایش این عکسها را در کنار جشنواره عکس خواهیم داشت.
شعیبی خاطرنشان کرد: بخش استعداد نو که خیلی پرمخاطب است در این جشنواره مختص فیلمسازان فیلم اولی خواهیم داشت. تعامل با هنرستانهای هنری و سینمایی به خوبی صورت گرفته و حتما یک سانس کارگاهی خواهیم داشت. بعد از اعلام این خبر چندین هنرستان از شهرهای مختلف درخواست دادند و میزبانشان خواهیم بود. در این جشنواره موسیقی محیطی هم خواهیم داشت.
وی درباره جایزه تماشاگران گفت: از تماشاگران آرا گرفته میشود و گروهی با مدیریت آقای سعید نجاتی دعوت شدهاند تا بر آرا نظارت داشته باشند.
شعیبی تأکید کرد: جشنواره فیلم کوتاه تهران به خاطر اسکار کوالیفای بودنش درجهای دارد که حاصل زحمات سالهای مختلف بوده و به همین دلیل همیشه با حجم زیاد آثاری مواجهیم که امسال ۱۰۲۰۰ اثر از ۱۴۵ کشور درخواست دادند و چین اسپانیا هند و آمریکا بیشترین تعداد را در درخواست برای حضور در جشنواره داشتند. ۱۵ اثر در بخش هوش مصنوعی، ۳۴ اثر داستانی، ۱۴ اثر مستند، ۱۱ اثر تجربی، ۱۳ اثر پویانمایی و ۷ فیلم در بخش افقهای نوظهور که مربوط به فیلمهای اول و دوم در منطقه منا است حضور خواهند داشت.
وی افزود: هر اتفاقی در سینمای کوتاه و انجمن جوان میافتد مدیون مدیران سابق انجمن است و امروز شاهد یکی از کمنظیرترین مدارس فیلمسازی در دنیا هستیم. رویکرد مدیران متفاوت بوده، دورههای مختلف هر کسی آمده با تفکر و شکلی که فکر میکرده به سینمای کوتاه کمک کرده، اولین ممیزی من همراهی و همزادپنداری با بچههای کوتاه بود. اولین اولیت این بود که حداکثر آثار در جشنواره نمایش داده شود و خود شعار جشنواره رویکرد ما را مشخص میکند و تنها تأکیدی که داشتیم این بود که به کیفیت فیلمها اهمیت دهیم و برای همین سعی کردیم تعامل خوبی داشته باشیم و غالبا فیلمها تمیز و باکیفیت بودند.
شعیبی درباره همکاری با ایسفا گفت: دوستان ما در انجمن فیلم کوتاه ایران همکاران ما هستند و خودم دعوت از آنها کردم که امسال در کنارمان باشند و جایزه ایسفا را بدهند و قرار شد این پیشنهاد را بررسی کنند.
وی افزود: ما امسال مجبور شدیم به دلیل کیفیت خوب فیلمها از باکس معمول ۸۰۰ دقیقه به نزدیک ۱۰۰۰ دقیقه برسیم ولی بحث این است که فیلم کوتاه و پویایی که در آن وجود دارد قطعا با مسائل روز درگیر است و وقتی ما با حجم بالای آثار مقاومت روبرو شدیم تصمیم گرفتیم بخش جداگانهای برای این آثار انتخاب کنیم.
دبیر جشنواره درباره بخش بینالملل این رویداد گفت: مدیر بخش بینالملل در جشنواره تصمیم بخردانهای گرفت و ما مدیران هنری چند جشنواره را دعوت کردیم و یک تعداد اثر برگزیده شد. در جشنواره تامپره ما تعداد زیادی اثر ایرانی داریم که آنها هم به کمک فیلمخانه تصحیح شده اند. در بخش مسابقه اولویت کیفیت است، اگر فیلمها فاقد کیفیت باشند قاعدتا راه پیدا نمیکنند.
شعیبی تأکید کرد: باید زبان قصهگویی را تقویت کنیم. فیلمسازان فیلم کوتاه بسیار فعال هستند، منتظر کسی نمیمانند و ما هم باید به بالا رفتن سطح کیفی کمک کنیم. فیلمسازان آثار واقعاً دقیقی ساخته بودند و تلاش ما این بود که فیلمها را به لحاظ کیفی و مضمونی مدیریت کنیم و فیلمهای باکیفیتی انتخاب شوند که عمقی داشته باشند و اعضای هیئت انتخاب از سطحی بودن فیلمها برای انتخاب پرهیز کردند و فکر میکنم جشنواره خوشایندی است چون فیلمهای خوبی ساخته شدهاند.
وی درباره همکاری با فیلمسازان خارج از جریان رسمی و حضور آثار زیرزمینی در این جشنواره گفت: ۱۹۵۳ اثر درخواست حضور داشته، ما خیلی سعی کردیم به همین تعداد رسیدگی کنیم و دوستان زیادی هستند که کارهای خوبی ساختهاند ولی درخواست حضور ندادهاند وای هر کس به جشنواره فیلم داده، فیلمش بررسی شده و به اثر خیلی متفاوتی نخوردیم که بگوییم درباره حضورش در این رویداد چالش داشتیم. امسال دو ویژگی داشت؛ ساخت فیلمهای اول بسیار باکیفیت و دوم بازیهای درخشانی است که در فیلمها دیده میشود.
وی افزود: خط قرمز و عناوینی که دبیر قبلی جشنواره داشته حتما مدیران قبلی هم خط قرمزهایی داشتهاند. من معتقدم هر مضمون و موضوعی بیشتر از اینکه ممنوع باشد، ساختار میتواند به مضامین دامن بزند. معتقدم درباره همه موضوعات میشود محترمانه و هنرمندانه کار کرد.
شعیبی درباره انتخاب خانه جشنواره گفت: با خانم پیرکاری تعامل خوبی داشتیم و همچنان تعامل داریم و ایشان هیچ نکتهای اعلام نکرد که ما از پردیس ملت بیرون برویم. دو یا سه مساله مطرح بود، اگر ممکن بود سالنهای زیادی در مرکز شهر داشته باشیم حتماً شرایط فرق میکرد اما انتخابها برای جشنوارههای فیلم کوتاه و حقیقت محدود هستند چون اکثر سالنها میزان صندلیهایشان با هم تفاوت زیادی پیدا میکند. ایران مال خیلی تعامل خوبی با ما داشت و همکاری ما با خانم پیرکاری هم همچنان وجود دارد و درباره مسافت مهمترین دغدغه من و ایران مال این بود که برای رفت و آمد به شرکتکنندهها کمک کنیم. با شهرداری همکاری خوبی شکل گرفته و حمل و نقل هم تمهیداتی داریم که اگر همه دوستان همکاری کنند فضای ایران مال به شکلی است که میتوان یک روز کامل را در آنجا گذراند.
دبیر جشنواره درباره برگزاری نشست نقد و بررسی فیلمها، گفت: نشستها به شکل قبل برگزار نخواهند شد، خوشامدگویی فیلمسازان را داریم، در بخش بینالملل هم گفتگوهای تخصصی با مدیران هنری جشنوارهها خواهیم داشت و باید ازصداوسیما تشکر کنم چون قرار شد هر شب با موضوع جشنواره برنامه داشته باشیم.
وی درباره شفافسازی درباره بودجه جشنواره اظهار کرد: ما همچنان منتظر هستیم که حامیهای مالی پا پیش بگذارند و بتوانیم از این قطار در حرکت به درستی عبور کنیم و به منزل برسیم. شورای سیاستگذاری این جشنواره شورایی نمادین نبوده، دو یا سه دبیر جشنواره در آن هستند و آقای فریدزاده هم رییس شورا هستند و بحث شفافسازی مالی باید به تایید شورا برسد و ما نکتهای برای شفاف نکردن و پنهانکاری نداریم.
شعیبی درباره عدم تمایل برخی فیلمسازان برای حضور در جشنواره و لزوم شکلگیری تعامل با همه فیلمسازان فیلم کوتاه، گفت: عدم تمایل فیلمسازان به رویکرد و رفتار جشنواره در یک دوره سه ماهه برنمیگردد و به ارتباط ما در طول سال ربط دارد. این ارتباط شکل گرفته، حتما محکمتر میشود و من لزوما فیلمی که به لحاظ قواعد مرتب باشد را با کیفیت نمیدانم و ساختارشکن را هم باکیفیت نمیدانم. دسترسی جوانان ما به فیلمهای روز خیلی راحتتر شده و نسل جدید آثاری میبیند که در سطح بالایی هستند و سریالها هم باعث شده مردم با نگاه کمی متخصصتر شدهاند. امیدوارم سال آینده این حجم ۱۹۵۳ اثر بیشتر شود و امیدوارم ۱۰۲۰۰ اثر بینالملل هم تعدادش کم شود چون پروسه انتخاب این آثار واقعاً جانفرساست.
وی افزود: به نظرم مطرح کردن موضوعات اجتماعی اگر زبان پیدا نکند به یک مقاله یا خبر سطحی تبدیل میشود. من فکر میکنم این نکته اصلی امسال است، فیلمسازان به یک پختگی در روایت و درام و ساختار رسیدهاند که نمیتوانیم بگوییم حتی فیلماولیها دارند تجربه کسب میکنند. از این بابت جشنواره باکیفیت است و در عین حال جسارت خود را دارد و بچهها با عمق حرف زدهاند.
شعیبی درباره حذف اولیه جایزه تماشاگران اظهار کرد: جایزه تماشاگران حذف نشده بود و در فراخوان نیامده بود، فیلمساز نباید به این فکر کند که مخاطب من چه میزان در سالن خواهد بود و این با سینمای نو در تضاد است. به همین دلیل جایزه تماشاگران اولویت ما در فراخوان نبود.
وی تصریح کرد: ایران مال همه امکانات را در اختیار ما قرار داده است اما هر جشنواره آوردههای مالی احتیاج دارد، قولهایی گرفتیم ولی امروز که یک هفته تا جشنواره مانده هنوز همه چیز را صد در صدی اعلام نکردهاند. مجموعه شهرداری به ما کمک میکند، مجموعه تصویر شهر هم در تبلیغات شهری به ما کمک خواهد کرد.
شعیبی درباره حضور فیلمهای انجمن سینمای جوان در این رویداد گفت: ۲۶۳ اثر از مجموع آثاری که تقاضای حضور در این رویداد را داشتهاند، تولید خود انجمن بوده، از مجموع فیلمها سی اثر در بخشهای مختلف قرار دارند. بخش کمی از این تولیدات به چند ماه اخیر متعلق بودند.
وی افزود: پرداختن بیشتر و بهروز کردن آموزش در اولویت ماست و بهروز شدن شکلهای آموزش در حال شکلگیری است و در همین راستا آموزش آنلاین را به زودی شروع خواهیم کرد. در بخش تولید هم بهروزرسانی تجهیزات خیلی کمککننده است.
شعیبی تصریح کرد: بحث فیلمسازی را مربوط به جشنواره نمیدانم و مربوط به سال سینماست و ما قطعا سعی میکنیم در انجمن این درخواست را بدهیم. ما حجم بالایی از ارتقای تکنیک را شاهد هستیم که امیدوارم به این کیفیت بر فیلمنامه و درام حاکم شود. من فکر میکنم این اتفاق خیلی زود خواهد افتاد.
شعیبی درباره حضور یا عدم حضور آثار ساخته شده بدون رعایت حجاب، گفت: من رویکرد خودم را میتوانم بگویم و من نه مدیر باتجربهای هستم و نه خیلی این کار را بلد هستم. آثاری که برای ما ارسال شد تقریبا مساله حجاب در آنها نبود و آن کسانی که سعی کردند که با ظرافت به این موضوع بپردازند به پختگی رسیدهاند. بیحجابی را من جزو جسارت فیلمساز نمیدانم و جسارت او در قصه و حرفی است که میزند. در انتخاب آثار سیاسی و اجتماعی دو فیلم که سطحی بودند و نگاه خوبی به خانمها نداشتند انتخاب نشدند.
وی تأکید کرد: هیچ فیلمی به جشنواره اضافه نکردم. آثار خوبی بیرون ماندند به خاطر محدودیت و هیچ فیلمی را با مبنای شخصی وارد جشنواره نکردم. من همانقدر که نگران جشنواره هستم نگران فیلمسازها هم هستم.
شعیبی درباره نشستهای نقد و بررسی در جشنواره گفت: بخش نقد حذف نشده و این بخش در پلتفرمها و برنامههای مجازی تقسیم شده است. تمام تلاشمان این است که مثل سالهای قبل فضای امن و آرامی را به وجود بیاوریم و گفتگویی بین ما و فیلمسازان شکل بگیرد.