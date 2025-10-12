خبرگزاری کار ایران
گام جدید ایران و کویت در راستای توسعه گردشگری زمینی مشترک

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و کانون اتومبیلرانی بین‌المللی کویت تفاهم‌نامه همکاری راهبردی در راستای تقویت تعاملات منطقه‌ای در زمینه گردشگری زمینی و توسعه فعالیت‌های اتومبیلرانی امضا کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این تفاهم‌نامه روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در مراسمی رسمی با حضور محمد توتونچی سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در کویت به امضای محمدحسین صوفی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران و عیسی حمزه الفیلکاوی مدیرعامل کانون اتومبیلرانی بین‌المللی کویت، رسید.

این سند همکاری که بر پایه توسعه همکاری‌های مشترک و تقویت ارتباطات بین‌المللی در حوزه گردشگری و اتومبیلرانی تنظیم شده است، بر گسترش تعاملات فرهنگی و مردمی، تسهیل تردد زمینی اتباع دو کشور، ارتقای ایمنی سفرها، ترویج سفرهای مسئولانه و ایجاد بسترهای نوین تعامل در حوزه‌های اتومبیلرانی و موبیلیتی تأکید دارد.

سازماندهی رالی‌های مشترک گردشگری و اتومبیلرانی، ارائه خدمات متقابل امدادخودروی جاده‌ای، همکاری در حوزه آموزش ایمنی راه، تبادل تجربیات تخصصی و تسهیل فرآیند صدور و پذیرش اسناد بین‌المللی نظیر کارنه دو پاساژ (مجوز عبور گمرکی) از دیگر مفاد این توافق‌نامه به شمار می‌رود.

در بخشی از این مراسم که در کشور کویت برگزار شد، مدیران عامل دو کانون ایران و کویت، امضای این سند همکاری را گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری زمینی، گسترش مناسبات فرهنگی و تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور ایران و کویت ارزیابی و بر اجرای دقیق آن تأکید کردند.

 

