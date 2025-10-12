انتشار تصنیف «صبح امید»/برای پاسداشت حافظ+صوت

به گزارش ایلنا، صبح امید با محوریت موضوع بزرگداشت حافظ و به پاس خدماتش برای حفظ و تعالی فرهنگ ایران زمین امروز ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ مصادف با روز حافظ در برنامه تلوزیونی صبحانه ایرانی از شبکه دو سیما رونمایی شد.

صبح امید از هنرمندی آناهیتا نصیریان با نوازندگی عود، محمدرضا برزین با نوازندگی سه تار، محسن عبادتی با نوازندگی کمانچه و امیر حسین تات با نوازندگی تنبک بهره برده است.

هم چنین طراحی کاور توسط وحیده وثوق زاده انجام شده است.

