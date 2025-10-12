خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار تصنیف «صبح امید»/برای پاسداشت حافظ+صوت

انتشار تصنیف «صبح امید»/برای پاسداشت حافظ+صوت
کد خبر : 1698955
لینک کوتاه کپی شد.

تصنیف «صبح امید» بر اساس ملودی محلی قطعه صبح روژا با آواز صادق شیخ زاده و تنظیم محمدرضا برزین بر روی غزل حافظ منتشر شد.

به گزارش ایلنا،  صبح امید با محوریت موضوع بزرگداشت حافظ و به پاس خدماتش  برای حفظ و تعالی فرهنگ ایران زمین امروز ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ مصادف با روز حافظ در برنامه تلوزیونی صبحانه ایرانی از شبکه دو سیما رونمایی شد. 

صبح امید از هنرمندی آناهیتا نصیریان با نوازندگی عود، محمدرضا برزین با نوازندگی سه تار، محسن عبادتی با نوازندگی کمانچه و امیر حسین تات با نوازندگی تنبک  بهره برده است. 

هم چنین طراحی کاور توسط وحیده وثوق زاده انجام شده است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ