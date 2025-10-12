نمایشگاه انفرادی نقاشی «رنگهای پاییزی» برگزار میشود
نمایشگاه انفرادی نقاشی «رنگهای پاییزی» با آثاری از نجمه اشرف عسکری، از ۱۹ مهرماه برپا شده و تا بیست و سوم این ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، نگارخانه کلک خیال این فرهنگسرا میزبان نمایشگاه انفرادی نقاشی «رنگهای پاییزی» اثر نجمه اشرف عسکری است. این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۳ مهرماه، همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ برای بازدید علاقهمندان دایر است.
در این نمایشگاه ۲۱ اثر هنری با تکنیکهای آبرنگ و رنگروغن و با موضوع آزاد به نمایش درآمده است. آثار این مجموعه با نگاهی شاعرانه و خیالانگیز، بازتابی از احساسات، اندیشهها و تجربههای هنرمند است که تماشاگر را به سفری درونی در دنیای رنگها و عاطفه دعوت میکند.
نجمه اشرف عسکری درباره آثار خود میگوید: «من با رنگهای پاییزی، رویاگونه بر بال احساس پرواز میکنم و به شور و شعوری وصفناپذیر میرسم. این آثار ماحصل لحظههایی از تفکر و احساساند که با نگاه شاعرانهام تقدیم دوستداران هنر شده است. تلاش کردهام بیننده را در لحظههایی به پرواز درآورم، پروازی که او را به قله رنگها میبرد.»
وی در ادامه افزود: «تکنیکهای متنوع و نگاه خلاقانه در این مجموعه، نمایانگر عمق تفکر و احساسات من است؛ هر اثر بازتابی از عشق، امید و حرکت بهسوی آیندهای روشن است. رنگهای پاییزی، سلوک و صعودی درونی است که از دل طبیعت آغاز میشود و به جهانی از زیبایی و آرامش میرسد.»
علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند تا ۲۳ مهرماه همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۸ به نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق مراجعه کنند