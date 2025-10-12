به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، حوریوش عسکری مدیر صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو و محسن صفرزاده مدیر ارتباطات و توسعه همکاری‌های بین‌المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، به‌عنوان نمایندگان رسمی این نهاد در جلسات تخصصی شرکت کرده و ضمن حضور در نشست‌ها، مذاکرات تخصصی و بازدیدهای میدانی، با مقامات ایرانی و عراقی دیدار و تبادل نظر کردند.

در جریان برگزاری این رودشو، سه نشست رسمی و تخصصی با هدف بررسی راهکارها و توسعه همکاری‌های فنی و اجرایی در حوزه گردشگری و اتومبیلرانی میان ایران و عراق برگزار شد. در نخستین نشست، نمایندگان کانون با محمدکاظم آل‌صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، دیدار و درخصوص رفع موانع اجرایی و تسهیل صدور و پذیرش کارنه دوپاساژ (Carnet de Passage) میان دو کشور مذاکره کردند.

در ادامه، جلسه‌ای با رئیس هیئت المنافذ الحدودیة عراق که نهاد عالی مسئول کنترل و هماهنگی گذرگاه‌های مرزی در این کشور است، برگزار شد و موضوعاتی همچون بررسی فنی اسناد بین‌المللی خودرو و تسهیل تردد زمینی بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

در جریان این سفر، نشست مشترکی با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا نیز برگزار شد که در آن، راهکارهای گسترش همکاری‌های آینده در حوزه گردشگری زمینی، اتومبیلرانی بین‌المللی و خدمات مرزی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین نمایندگان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از نمایندگی صدور کارنه دوپاساژ یا مجوز عبور گمرکی در عراق (شرکت السامان) بازدید و ضمن ارزیابی روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های گسترش همکاری‌های آینده در حوزه صدور اسناد بین‌المللی خودرو را بررسی کردند.

نمایندگان کانون در طول این رویداد ضمن حضور در جلسات رسمی با سفیر ایران در عراق، سرکنسول ایران در بصره، معاون استاندار بصره، مدیرکل بازاریابی گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان گردشگری عراق و سایر مسئولان دو کشور، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های گردشگری زیارتی، سلامت، تاریخی و جاده‌ای تأکید کردند.

در مراسم رسمی بغداد نیز تفاهم‌نامه همکاری گردشگری ایران و عراق با هدف تبادل سالانه ۱۰ میلیون گردشگر میان دو کشور به امضا رسید.

نمایندگان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با معرفی خدمات این نهاد در حوزه صدور اسناد بین‌المللی سفر، بر نقش محوری کانون در توسعه گردشگری زمینی، تسهیل سفرهای جاده‌ای و تقویت ارتباطات منطقه‌ای میان ایران و عراق تأکید کردند.

با توجه به اقدامات و مذاکرات انجام شده در حاشیه رودشوی گردشگری ایران در عراق، حضور کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این رویداد فرصتی مؤثر برای گسترش ارتباطات بین‌المللی، معرفی ظرفیت‌ها و توسعه مسیرهای زمینی و اتومبیلرانی منطقه‌ای بوده است.

این حضور، هم‌سو با سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تحقق دیپلماسی گردشگری، نقش مهمی در تقویت جایگاه ایران در بازار گردشگری عراق ایفا کرد.

