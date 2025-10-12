انسجام میراث، گردشگری و صنایع دستی؛ کلید ایجاد اشتغال در برنامه هفتم
در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که روز شنبه ۱۹ مهرماه در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، مریم جلالی، معاون صنایع دستی، بر اهمیت انسجام بین سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد و راهبردهای کلیدی این حوزه را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، جلالی در ابتدای سخنان خود، صنایع دستی را پلی بین گذشته و آینده توصیف کرد و اظهار داشت: صنایع دستی دیروز، میراث فرهنگی امروز و صنایع دستی امروز، میراث فرهنگی فردا است. وی با اشاره به اینکه انسجام بین این سه حوزه از اهمیت ویژهای برخوردار است، بر ضرورت هماهنگی بیشتر برای تحقق اهداف ملی تأکید کرد.
معاون صنایع دستی در ادامه، به تشریح راهبردهای اصلی این حوزه پرداخت و بزرگترین تکلیف در برنامه هفتم توسعه را ایجاد اشتغال دانست. وی افزود: اشتغال در حوزه صنایع دستی وجود دارد، اما باید ثبت و رسمی شود.
جلالی از کمبود نیروی انسانی در این بخش خبر داد، اما از پیشرفتهای اخیر ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشحالم که سال گذشته روسای ادارات پرکارتر شدند و شاهد برگزاری نمایشگاههای موفق صنایع دستی در شهرستانها بودیم؛ این امر نشاندهنده تقویت توجه به این حوزه است.
وی همچنین به همکاریهای بینسازمانی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر، شهرداریها، سازمان توسعه روستایی و جهاد کشاورزی در حال برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی هستند که این روند، ظرفیتهای جدیدی را برای هنرمندان ایجاد کرده است.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود، به پیشرفتهای مالی در حوزه تسهیلات اشاره و آن را اتفاق خوبی توصیف کرد، اما بر لزوم مطالبهگری مستمر تأکید ورزید. وی از برنامهریزی برای اجرای پروژههای مشخص در اصفهان و زاهدان برای توسعه بازار و تکمیل زنجیره ارزش خبر داد و پیشنهاد کرد: ایدههای ترکیبی و نوآورانه میتوانند ظرفیتهایی برای بهرهبرداری از تسهیلات باشند.
معاون صنایع دستی همچنین بر فرآوری مواد اولیه، بهسازی زیرساختها و شبکهسازی به عنوان عوامل کلیدی برای دسترسی به تسهیلات اشاره کرد و افزود: این اقدامات ما را به استفاده مؤثر از منابع مالی نزدیکتر میکنند.
در پایان، جلالی به ابلاغ آییننامه مسئولیت اجتماعی اشاره و اعلام کرد: علاوه بر این، آموزشگاههای صنایع دستی اکنون میتوانند مجوز دریافت کنند که این امر، گامی مهم در جهت حرفهایسازی و گسترش آموزش در این حوزه است.
این نشست، فرصتی برای تبادل نظر مدیران استانی و ستادی فراهم کرد تا راهکارهای عملی برای تقویت صنایع دستی در سطح ملی بررسی شود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تکیه بر این انسجام، امیدوار است تا اهداف اشتغالزایی برنامه هفتم را با موفقیت محقق سازد.