به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی این وزارتخانه که عصر شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با قدردانی از عملکرد وزارت راه در عرصه مدیریت بحران اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی و شخص دکتر صادق ثابت کرده‌اند که در دشوارترین شرایط می‌توانند بحران‌ها را مدیریت و مطالبات مردم را پاسخ دهند. من معتقدم مدیران را باید در شرایط بحران محک زد و دکتر صادق در روزهای سخت همواره در کنار مردم بوده است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این وزارتخانه اخیراً مگاپروژه‌ای بزرگ در حوزه بازآفرینی شهری را آغاز کرده است که با هدف سامان‌دهی بافت‌های فرسوده، تاریخی و مناطق حاشیه‌نشین در سراسر کشور اجرا می‌شود. در این طرح، صد نقطه بحرانی شناسایی شده است. پروژه‌ای ملی که تحقق آن به عزم جمعی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد و عدالت شهری را به شهرها بازمی‌گرداند. این طرح جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر را سامان‌دهی خواهد کرد.

صالحی‌امیری افزود: در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، وزارت راه و شهرسازی نقش نخست را ایفا می‌کند و همکاری نزدیک و مؤثری میان دو وزارتخانه شکل گرفته است. من طی ۶۳ سفر استانی مشاهده کرده‌ام که تقریباً هیچ استانی از چالش بافت‌های تاریخی و فرسوده خالی نیست. این طرح در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به فرصت ملی تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه گفت: در موضوع تپه سیلک و بافت ۳۵ هکتاری دهدشت همکاری‌های خوبی میان دو وزارتخانه انجام شده است. همچنین در زمینه مراکز بین‌راهی تمایل داریم مسئولیت به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود. با توجه به ۲۷۰۰ پروژه در دست اجرا، این ظرفیت در وزارت راه وجود دارد که نقش‌آفرینی مؤثری در این حوزه داشته باشد.

او با تاکید بر لزوم هماهنگی ساختاری میان دو دستگاه، اظهار داشت: برای حل مسائل و پیشبرد اهداف توسعه‌ای باید نشست‌های فصلی مشترک میان معاونان و مدیران‌کل دو وزارتخانه برگزار شود. اگر از مرحله بیان چالش‌ها عبور نکنیم و به مدیریت آن‌ها نپردازیم، پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

صالحی‌امیری افزود: وزارت راه و شهرسازی یکی از ارکان مهم توسعه گردشگری کشور است. جذابیت، امنیت و زیرساخت سه رکن اصلی گردشگری‌اند؛ ایران از جذابیت‌های گسترده و امنیت پایدار برخوردار است، اما در معرفی چهره واقعی خود به جهانیان به اندازه کافی موفق نبوده‌ایم. استکبار جهانی در پی ارائه تصویری نادرست از ایران است، اما ما برای اصلاح این تصویر و معرفی واقعیت ایران برنامه‌ریزی جدی کرده‌ایم.

او با اشاره به آمار رشد گردشگران در سال جاری گفت: در فروردین و اردیبهشت رشد بالای ۳۰ درصدی گردشگران را شاهد بودیم، در حالی‌که هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه رشد ۱۹ درصدی است. هرچند در خرداد تا مرداد کاهش مقطعی داشتیم، اما در شهریور دوباره روند رشد آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود با تداوم ثبات، رشد متوسط گردشگران در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ درصد برسد و شمار گردشگران به ۸.۸ میلیون نفر افزایش یابد.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری بدون همکاری وزارت راه و شهرسازی ممکن نیست. باید با جذب سرمایه‌گذاران و فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی، راه‌های دسترسی، مجوزها و تغییر کاربری‌ها را تسهیل کنیم. گردشگری آسان‌ترین و مؤثرترین مسیر برای افزایش درآمد ارزی، اشتغال‌زایی، امنیت ملی و تقویت دیپلماسی فرهنگی است. هر گردشگری که به ایران سفر کرده، با تصویری زیبا و ماندگار از کشور بازگشته است.

صالحی‌امیری با بیان اینکه «اراده دولت و دو وزارتخانه بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری است» گفت: با هم‌افزایی و همگرایی، گردشگری در بستر توسعه زیرساخت‌ها رونق خواهد گرفت و فضای جدیدی در کشور شکل می‌گیرد. برای این منظور، کارگروه‌های مشترک در سطح ملی و استانی تشکیل خواهد شد تا سازوکارها و تصمیمات لازم با سرعت و دقت پیش برود. بسیاری از مسائل نیز در سطح استان‌ها قابل حل است.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر ماموریت فرهنگی و ملی وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد و افزود: ما وظیفه داریم تصویر ایران زیبا را به جهان معرفی کنیم و در داخل کشور حس دلبستگی و تعلق ملی را تقویت کنیم. هویت ملی و هویت دینی دو ستون اصلی جامعه ایرانی‌اند. دولت مصمم است پرچم ایران را به‌عنوان نماد دلبستگی و همبستگی ملی برافراشته نگه دارد. در مدارس، دانشگاه‌ها و فضاهای عمومی باید صدای «ایران‌جان» طنین‌انداز باشد تا هر زمان دشمن طمع ورزد، یک ملت منسجم و متحد در برابر او بایستد.

