میراثفرهنگی شناسنامه هویتی ملت ایران است/ دیپلماسی حملونقل بستری برای توسعه گردشگری است
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر پیوند عمیق میان هویت ملی و میراثفرهنگی گفت: آثار تاریخی همانند برگههای شناسنامه ما هستند که هویت و اصالت ایرانی را معنا میبخشند.
بهگزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که عصر روز شنبه ۱۹ مهرماه در سالن فجر این وزارتخانه و با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، با بیان اینکه میراثفرهنگی بخشی از شناسنامه تاریخی ملت ایران است، اظهار کرد: میراثفرهنگی و آثار تاریخی متعلق به یک دستگاه نیست؛ این گنجینهها، سرمایه مشترک همه ایرانیاناند. ثبت ملی و جهانی آثار تاریخی در واقع ثبت هویت، اصالت و ریشههای فرهنگی ملت ایران در حافظه تاریخ است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت توجه به بافتهای تاریخی کشور گفت: بافتهای تاریخی، کمتر از پنج درصد مساحت شهری را تشکیل میدهند اما ارزش آنها فراتر از هر مترمربع زمین شهری است. سالها کوشیدهایم مفهوم بافت تاریخی را از بافت فرسوده تفکیک کنیم، زیرا حیات در این بافتها تنها با نوسازی کالبدی تحقق نمییابد، بلکه نیازمند طرحهای ویژه و نگاه فرهنگی و اجتماعی است.
صادق با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه میراثفرهنگی افزود: این نشست برای من حکم حضور در خانه خودم را دارد؛ چراکه سالها در عرصه میراثفرهنگی فعالیت کردهام و یکی از دغدغههای همیشگی من، احیای بافتهای تاریخی و بازآفرینی شهری بر مبنای هویت بومی بوده است.
وی ضمن ابراز موافقت با تشکیل شهرداریهای ویژه بافت تاریخی گفت: برای پویایی این بافتها باید سازوکاری مستقل، علمی و مشارکتی ایجاد شود تا مدیریت شهری بتواند با همکاری وزارت میراثفرهنگی، ضمن صیانت از اصالت تاریخی، زمینه حیات اجتماعی و اقتصادی در این فضاها را فراهم کند.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم همکاری نزدیک دو وزارتخانه تصریح کرد:ذوزارت راه و شهرسازی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دارای مأموریتهای مشترک فراوانیاند. این دو دستگاه باید در حوزههایی چون حفاظت از بافت تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و ارتقای کیفیت فضاهای شهری همکاری مستمر داشته باشند.
او با اشاره به نقش دیپلماسی حملونقل در توسعه گردشگری بینالمللی افزود: در دیدار با مقامات کشورهای مختلف، همواره بر اهمیت دیپلماسی حملونقل تأکید داشتهایم. نتایج مستقیم این همکاریها، افزایش جذب گردشگر خارجی و تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملتهاست. راهاندازی خط کشتیرانی مسافری چابهار ـ مسقط نمونهای موفق از این همکاریهاست و ظرفیت توسعه بیشتر دارد.
صادق همچنین به نقش زیرساختهای حملونقل در معرفی صنایعدستی و محصولات فرهنگی ایران اشاره کرد و گفت: پایانههای مرزی و حملونقلی کشور میتوانند به ویترین معرفی صنایعدستی، آثار فرهنگی و جلوههای تمدنی ایران بدل شوند. این پایانهها باید نهتنها گذرگاههای تردد، بلکه درگاههای فرهنگی و اقتصادی کشور باشند.
وی در پایان بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک حملونقل و گردشگری تأکید کرد و گفت: با تشکیل این کارگروه و برگزاری نشستهای مشترک میان حوزههای جاده، ریل و صنعت هوایی، میتوان گامهای مؤثر و پایدار در مسیر توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور برداشت.