وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یکی از شفافترین وزارتخانههاست
بازرس دیوان محاسبات کشور در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعلام کرد: این وزارتخانه در گزارشهای نظارتی دیوان، کمترین انحراف را داشته و ظرفیت بالایی برای ایفای نقش راهبردی در توسعه اقتصادی کشور دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، مجید حسنی، بازرس دیوان محاسبات کشور، در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیران کل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که امروز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با بیان اینکه «وزارت میراثفرهنگی یکی از وزارتخانههایی است که تعداد انحرافات کمتری از آن به ما گزارش شده است»، از عملکرد شفاف این وزارتخانه قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی گردشگری در جهان، گفت: در اقتصاد جهانی گردشگری و میراثفرهنگی جایگاه ویژهای دارد و گردش مالی این حوزه حدود ۷ تریلیون دلار است و ۱۱ درصد اقتصاد جهانی را پوشش میدهد؛ اما این عدد در کشور ما هنوز قابل توجه نیست.
حسنی افزود: میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ثروتمندترین وزارتخانه کشور است که میتوان از ظرفیت آن در توسعه اقتصادی بهرهبرداری کامل کرد.
وی تأکید کرد: توسعه اقتصادی کشور هدف ماست و بیتردید میراثفرهنگی میتواند در این مسیر نقش مؤثر ایفا کند.
حسنی در ادامه به برنامه هفتم توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: مهمترین برنامه ما در دیوان محاسبات، برنامه هفتم است و باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشیم. تقاضایم این است که هم عملکرد واقعی داشته باشند و هم آن را گزارش کنند تا ما با دست پر در مجلس حاضر شویم.
بازرس دیوان محاسبات کشور درباره آییننامههای مرتبط با اموال تاریخی و فرهنگی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند اموال فرهنگی و تاریخی خود را اعلام کنند تا بتوانیم در زمینه تأمین و سرمایهگذاری به آنها کمک کنیم. در این زمینه، وزارت میراثفرهنگی نمونهای از پاکدستی و شفافیت است.