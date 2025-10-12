«طبقه بر پرده سینما»؛ تحلیل بازنمایی جهانی طبقه کارگر در سینمای معاصر
کتاب «طبقه بر پرده سینما: طبقه کارگر جهانی در سینمای معاصر»، اثر سارا آتفیلد با ترجمه سروش خانی منتشر و روانه بازار کتاب شد.
به گزارش ایلنا، کتاب پژوهشی «طبقه بر پرده سینما: طبقه کارگر جهانی در سینمای معاصر»، اثر سارا آتفیلد با ترجمه سروش خانی، از سوی نشر افکار جدید منتشر و روانه بازار کتاب شد. این کتاب یک تحلیل میانرشتهای عمیق است که به بررسی چگونگی بازنمایی تجربه طبقات کارگر در فیلمهای معاصر جهان میپردازد.
نویسنده در این اثر استدلال میکند که بازنمایی سینمایی طبقه کارگر، فراتر از یک بازتاب صرف، ابزاری قدرتمند برای شکلدهی، به چالشکشیدن و دگرگونساختن برداشتهای عمومی از طبقه اجتماعی در گفتمانهای روز است.
آتفیلد با تحلیل آثاری چون «متاسفم که مزاحمتان شدم» به کارگردانی بوتس رایلی، «این انگلستان است» به کارگردانی شین مِدوز و «لو هاور» به کارگردانی آکی کائوریسماکی، نشان میدهد که طبقه کارگر جهانی، با وجود تنوع زیاد در نژاد، جنسیت و فرهنگ، در تجربههای مشترک خود مرزهای جغرافیایی را در مینوردد.
موضوعات اصلی کتاب در ۹ فصل، حول محورهایی چون کار، فرهنگ، مهاجرت و دیاسپورا، جنسیت و نژاد تنظیم شده است. این اثر برای پژوهشگران و دانشجویان مطالعات فرهنگی، جامعهشناسی و سینما، منبعی ارزشمند برای درک پیوند پیچیده هنر هفتم با ساختار طبقاتی جوامع جهانی به شمار میآید.
کتاب «طبقه بر پرده سینما» در ۳۹۰ صفحه و با قیمت۶۵۰ هزار تومان منتشر شده و هماکنون در کتابفروشیها و فروشگاههای آنلاین در دسترس علاقهمندان قرار دارد.