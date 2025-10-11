به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «پس‌لرزه» به کارگردانی سیمین محیط و تهیه‌کنندگی مهرداد حسنی و مجید محیط در ادامه حضور جهانی خود، به بخش مسابقه بیست و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی اوهای در کشور آمریکا راه یافت.

جشنواره بین‌المللی فیلم ojai، برای حمایت از سینمای الهام‌بخش و آینده‌نگر و تقویت ارتباطات معنادار بین فیلمسازان، متخصصان صنعت و جامعه، تأسیس شده است. جشنواره اوهای عبارت «غنی‌سازی روح انسان از طریق فیلم» را به‌عنوان اصل راهنمای خود انتخاب و هر سال بر این موضوع و زمینه، تأکید کرده است.

این جشنواره از ۶ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در شهر اوهای کالیفرنیا در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «پس‌لرزه» آمده است: «شیرین، زنی جوان ولی دارای اضافه‌وزن است. او توسط نامزدش، تحت‌فشار است که وزن خود را پایین بیاورد.»

محیا قلی‌زاده، مریم گرجی، مهرداد حسنی، هیوا یوسف‌پور و مینا رمضانی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر، بر عهده کمپانی سینه‌راما به مدیریت نشاط باقری است.

عوامل فیلم کوتاه «پس‌لرزه» عبارتند از:

کارگردان: سیمین محیط، تهیه‌کننده: مهرداد حسنی و مجید محیط، نویسندگان: نفیسه زارع و عاطفه صالحی، مشاور کارگردان: مهرداد حسنی، مدیر فیلم‌برداری: پوریا پیشوایی، تدوین: مجید طارمی، صدابردار: حمید زیباکلام، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: مرضیه اکبرنژاد، آهنگ‌ساز: مجید محیط، مدیر تولید: علی رضاعسکری، گریم: آرزو امیری‌پور، طراح صحنه: سیدکاظم حسینی، طراح لباس: نسرین محیط، منشی صحنه: فاضله عباس‌آبادی، دستیاران فیلم‌بردار: ستار گودرزی، آریا یزدی، حسین شباهنگ، محمدرضا دهباشیان، پرهام تبریزی، دستیاران صحنه و لباس: علی رحمتیان، محمدحسین قطب‌الدینی، فاطمه لری، خیاط: اکرم پوربخش، جلوه‌های‌ویژه: مرتضی مظلومی، دستیار برنامه‌ریز: هادی رشیدی، نوازنده پیانو: احسان ثمره طاهری، دستیاران تولید: احمد صفری، سیدعماد حسینی، امیر بیگی، تدارکات: محمدجواد عوض‌پور، مترجم: سعید قاسمی، عکاس: سیدمحمدرضا حسینی، طراح پوستر: بابک صفری، ساخت تیزر: امید میرزایی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

