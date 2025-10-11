«پسلرزه» در آمریکا
فیلم کوتاه «پسلرزه» به کارگردانی سیمین محیط به بخش مسابقه جشنواره اوهای آمریکا راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «پسلرزه» به کارگردانی سیمین محیط و تهیهکنندگی مهرداد حسنی و مجید محیط در ادامه حضور جهانی خود، به بخش مسابقه بیست و ششمین دوره جشنواره بینالمللی اوهای در کشور آمریکا راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم ojai، برای حمایت از سینمای الهامبخش و آیندهنگر و تقویت ارتباطات معنادار بین فیلمسازان، متخصصان صنعت و جامعه، تأسیس شده است. جشنواره اوهای عبارت «غنیسازی روح انسان از طریق فیلم» را بهعنوان اصل راهنمای خود انتخاب و هر سال بر این موضوع و زمینه، تأکید کرده است.
این جشنواره از ۶ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۱۹ آبانماه ۱۴۰۴) در شهر اوهای کالیفرنیا در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
در خلاصه داستان «پسلرزه» آمده است: «شیرین، زنی جوان ولی دارای اضافهوزن است. او توسط نامزدش، تحتفشار است که وزن خود را پایین بیاورد.»
محیا قلیزاده، مریم گرجی، مهرداد حسنی، هیوا یوسفپور و مینا رمضانی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و پخش بینالملل اثر، بر عهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.
عوامل فیلم کوتاه «پسلرزه» عبارتند از:
کارگردان: سیمین محیط، تهیهکننده: مهرداد حسنی و مجید محیط، نویسندگان: نفیسه زارع و عاطفه صالحی، مشاور کارگردان: مهرداد حسنی، مدیر فیلمبرداری: پوریا پیشوایی، تدوین: مجید طارمی، صدابردار: حمید زیباکلام، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده، برنامهریز و دستیار کارگردان: مرضیه اکبرنژاد، آهنگساز: مجید محیط، مدیر تولید: علی رضاعسکری، گریم: آرزو امیریپور، طراح صحنه: سیدکاظم حسینی، طراح لباس: نسرین محیط، منشی صحنه: فاضله عباسآبادی، دستیاران فیلمبردار: ستار گودرزی، آریا یزدی، حسین شباهنگ، محمدرضا دهباشیان، پرهام تبریزی، دستیاران صحنه و لباس: علی رحمتیان، محمدحسین قطبالدینی، فاطمه لری، خیاط: اکرم پوربخش، جلوههایویژه: مرتضی مظلومی، دستیار برنامهریز: هادی رشیدی، نوازنده پیانو: احسان ثمره طاهری، دستیاران تولید: احمد صفری، سیدعماد حسینی، امیر بیگی، تدارکات: محمدجواد عوضپور، مترجم: سعید قاسمی، عکاس: سیدمحمدرضا حسینی، طراح پوستر: بابک صفری، ساخت تیزر: امید میرزایی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.