به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، امیر صیدآبادی تهیه‌کننده سریال «عمارت» با اشاره به آخرین روند ساخت این سریال گفت: مجوز رسمی ساخت این سریال به کارگردانی کریم امینی از ساترا اخذ شده و پیش‌تولید آن آغاز شده است

وی ادامه داد: سریال عمارت در قالب یک مجموعه کمدی درام و اکشن با محوریت سفر در زمان در ایران، ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز فیلمبرداری می‌شود و قرار است پس از ساخت به‌صورت هم‌زمان از یکی از پلتفرم‌های داخلی و پلتفرم‌های خارجی پخش شود

کریم امینی کارگردانی فیلم‌های سینمایی همچون فسیل، مرد عینکی، شهرهرت، غدغن، قسطنطنیه را در کارنامه دارد که مورد استقبال پر شور مخاطبان در سالن‌های سینما قرار گرفته است

اطلاعات تکمیلی در خصوص بازیگران و سایر عوامل پشت‌صحنه به‌زودی اعلام خواهد شد.

