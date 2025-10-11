به گزارش ایلنا، آیت‌الله عباس کعبی، نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نشست خبری «همایش پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله محمد یزدی (ره)» با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت این عالم انقلابی در ۱۹ آذرماه سال جاری از سوی مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه در قم به تشریح ابعاد شخصیتی و نقش ماندگار آن مرحوم در نهضت اسلامی پرداخت.

وی با بیان اینکه آیت‌الله یزدی خود را وقف اسلام و انقلاب اسلامی کرده بود، افزود: ایشان عمر شریف خود را صرف کادرسازی برای تداوم انقلاب و تربیت مجتهدان مدیر و مدبر انقلابی کرد و در سال‌های پایانی زندگی، توجه ویژه‌ای به نیروهای جوان حوزه داشت.

یار دیرین امام، فقیه مجاهد و مرد میدان‌های دشوار انقلاب

آیت‌الله کعبی با اشاره به نقش آیت‌الله یزدی در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی با پنج عنصر اساسی به پیروزی رسید؛ نظریه جامع اسلام‌شناسی امام خمینی (ره) مبتنی بر اجتهاد، رهبری الهی امام، شبکه یاران پیشتاز و شاگردان برجسته ایشان همچون آیت‌الله یزدی، همراهی ملت و مجاهدت شهدا و جانبازان.

همیشه در کنار امام (ره)

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: آیت‌الله یزدی از نخستین روزهای نهضت در کنار امام راحل بود. کتاب «حسین بن علی (ع) را بهتر بشناسیم» را در دوران اختناق رژیم طاغوت نوشت؛ اثری که می‌توانست برای او حکم اعدام یا تبعید به‌همراه داشته باشد، اما با شجاعت آن را منتشر کرد.

وی خاطرنشان کرد: ایشان از یاران اصلی امام (ره) در طراحی ساختار اداره انقلاب اسلامی بود و پس از پیروزی انقلاب، در دوره‌های مختلف در کنار امام و مقام معظم رهبری، مسئولیت‌های سنگینی برعهده داشت.

سجده شکر متفاوت

آیت الله کعبی در ادامه گفت: در دوره دوم مجلس شورای اسلامی به‌دلیل هجمه جریان‌های مخالف علیه روحانیت انقلابی، آیت‌الله یزدی رأی نیاورد، اما با روحیه‌ای متواضعانه سجده شکر به جا آورد. در همان زمان امام خمینی (ره) ایشان را به‌عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.

حل مشکلات کشور با مذاکره توهم است

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از برخی جریان‌های سیاسی که آیت‌الله یزدی را به اسلام بازاری متهم می‌کردند، گفت: کسانی که روزی ایشان را به سرمایه‌داری متهم می‌کردند، بعدها خود از طرفداران لیبرال‌دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد شدند و تلاش کردند تا مسیر انقلاب را به سمت آمریکا تغییر دهند. در حالی‌که این تفکر، توهمی بیش نیست؛ مشکلات کشور با تمایل به آمریکا حل نخواهد شد.

بصیرت و تکلیف‌گرایی

وی با تأکید بر بصیرت و تکلیف‌گرایی آیت‌الله یزدی افزود: ایشان فقیهی مجاهد، عادل، متقی، دشمن‌شناس و اهل اقدام بود. از صراحت در بیان حقایق ابایی نداشت و در ادای تکلیف مماشات نمی‌کرد. او به معنای واقعی، الگوی طلاب و روحانیان جوان در عرصه اجتهاد، جهاد و اخلاق بود.

اهتمام به وحدت، خدمت به محرومان و فقه حکومتی

آیت‌الله کعبی یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته آیت‌الله یزدی را رویکرد تقریبی و اهتمام به وحدت امت اسلامی دانست و اظهار کرد: ایشان ضمن پایبندی به اصول تولی و تبری، به تقریب مذاهب و وحدت شیعه و سنی باور داشت و بر حضور روحانیت در میان مردم و خدمت به محرومان تأکید می‌کرد.

وی یادآور شد: در جریان سیل خوزستان، آیت‌الله یزدی اشک ریخت و از جامعه مدرسین خواست تا برای خدمت به مردم وارد میدان شوند. او مانند شهید حاج قاسم سلیمانی، خدمت اجتماعی را بخش مهمی از مجاهدت انقلابی می‌دانست.

فراجناحی می‌اندیشید و اهل جذب حداکثری بود

آیت‌الله کعبی ادامه داد: ایشان در عین انقلابی بودن، فراجناحی می‌اندیشید و اهل جذب حداکثری بود، بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید داشت و همواره بر حفظ فضای مذهبی و انقلابی قم و پاسداری از غیرت دینی همراه با عقلانیت و حکمت تأکید می‌کرد.

وی با اشاره به دیگر ویژگی‌های اخلاقی آیت‌الله یزدی گفت: ایشان فردی متواضع بود، خود را سرباز امام زمان (عج) می‌دانست و در حل اختلاف میان مدیران و نیروهای انقلابی نقش‌آفرینی می‌کرد. نظم، قاطعیت در برخورد با فساد و باور عمیق به فقه حکومتی از ویژگی‌های شاخص او بود.

نگاه حاکمیتی به فقه

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در شورای نگهبان، آیت‌الله یزدی با نگاهی حاکمیتی به فقه می‌نگریست و در تزاحم میان مصالح فردی و عمومی، مصالح نظام اسلامی را مقدم می‌دانست. این دیدگاه در آراء فقهی او کاملاً نمایان بود.

آثار علمی و خدمات ماندگار

آیت‌الله کعبی با اشاره به آثار مکتوب آیت‌الله یزدی گفت: کتاب فقه‌القرآن که بخشی از آن به فقه حکومتی اختصاص دارد و اثر ارزشمند ولایت و حکومت از جمله آثار مهم اوست. ایشان پس از سال‌ها حضور در قوه قضائیه، با تجربه عملی و نظری به تبیین مبانی حکومت اسلامی پرداخت.

زمان برگزاری همایش

وی در پایان افزود: همایش بزرگداشت آیت‌الله محمد یزدی ۱۹ آذرماه همزمان با سالگرد ارتحال ایشان، با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، جامعه مدرسین، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضائیه و مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر برگزار خواهد شد. …

آیت الله یزدی (ره) مصداق واقعی عمار انقلاب و فدایی ولایت بود

آیت‌الله محمد یزدی»، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید یزدی، فرزند آن عالم مجاهد نیز با اشاره به ابعاد شخصیتی آیت الله یزدی (ره)، گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته، پرتلاشی و کم‌توقعی ایشان بود. هیچ‌گاه از امکانات دنیوی برای خود استفاده نکرد و تمام عمر شریفش را وقف خدمت به نظام اسلامی کرد. ایشان خود را فدایی ولایت می‌دانست و در همه صحنه‌ها حامی سرسخت رهبری و مدافع حق ولایت بود.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه افزود: آیت‌الله یزدی حقیقتاً مصداق عمار واقعی انقلاب بود؛ تا پایان عمر از مسئولیت‌های مختلف کشور دست نکشید و با غیرت دینی و انقلابی در خدمت نظام باقی ماند. با وجود مسئولیت‌های سنگین مدیریتی، هیچ‌گاه از فعالیت‌های علمی و پژوهشی غافل نشد و بیش از ۱۰۰ کتاب و مقاله علمی منتشر کرد؛ آثار متعددی نیز از ایشان در دست چاپ است.

وی در ادامه تصریح کرد: آیت‌الله یزدی همواره بر قرائت قرآن کریم و بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی در زندگی تأکید داشت. ایشان بر اساس آیه شریفه «أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الْعَدْلَ» به دنبال اقامه عدالت در جامعه بود و هیچ‌گاه در پی مقام، قدرت یا شهرت نبود، بلکه هدف او تنها خدمت خالصانه به مردم و نظام اسلامی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین یزدی با ذکر خاطره‌ای از روحیه اخلاص پدرش گفت: روزی که نتایج انتخابات اعلام شد و نام ایشان جزو منتخبان نبود، با خوشحالی سجده شکر به‌جا آورد و گفت خداوند بار مسئولیت را از دوش من برداشت. این روحیه نشان می‌داد که ورود او به هر عرصه‌ای فقط برای خدمت و رضای الهی بود، نه برای جایگاه و نام و نشان.

وی خاطرنشان کرد: پدرم نمونه‌ای از کار خالصانه و معادباورانه بود. در کشوی میز خود دفتری داشت که وصیت‌نامه‌هایش را در آن می‌نوشت؛ پس از وفات ایشان متوجه شدیم ۵۱ وصیت‌نامه در طول سال‌های مختلف نوشته و هر سال آن را تجدید کرده بود. این نشان از ایمان عمیق و باور راسخ او به آخرت و مسئولیت در برابر خداوند داشت.

