جشن هفتاد و پنجمین سال تاسیس انجمن خوشنویسان برگزار شد/ اعطای نشان افتخار و گواهینامه به اعضا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس انجمن خوشنویسان ایران، بعدازظهر جمعه ۱۸ مهر، با حضور غلامحسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، میرحیدر موسوی مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابوالفضل صادقی‌نژاد دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، سیدشهاب‌الدین شکیبا رییس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، رضا زدوار نماینده وزارت فرهنگ در انجمن خوشنویسان ایران، مهدی مذهبی رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران، علی‌اشرف صندوق‌آبادی، امیراحمد فلسفی، علی شیرازی، الهه خاتمی و جمع کثیری از اعضای انجمن خوشنویسان ایران در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس سخنان غلامحسین امیرخانی در قالب یک ویدئو پخش شد.

صحبت‌های رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در این ویدئو گفت: تشکیلات انجمن خوشنویسان ایران، چهارصد و خورده‌ای شعبه در ایران و خارج کشور دارد و ارزش این نهاد مدنی بسیار بالاست.

وی بیان کرد: تاریخ یعنی گذشته را بشناسیم و بتوانیم عبرت بگیریم که دیگر اشتباهات را تکرار نکنیم. البته ما باید بین سطور تاریخ را بخوانیم که نوشته نشده است و سعی کنیم تاریخ را عبرتی برای امروز بدانیم.

اجرای این مراسم برعهده حمید محمدی بود.

میرحیدر موسوی مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران در سخنانی گفت: حضور جمع شما اعضای انجمن سبب شده تنور ما داغ بماند و ما در بهترین وضعیت و اوج قرار داشته باشیم. انجمن خوشنویسان ایران که در تاریخ ۱۳۲۹ هجری شمسی فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۴۶ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است، یکی از نهادهای فرهنگی و هنری بی‌نظیر در جهان و خاورمیانه است. بنیان‌گذاران این انجمن، نقش مهمی در توسعه و ترویج هنر خوشنویسی در ایران ایفا کرده‌اند. این انجمن در ابتدا با سه شعبه فعالیت خود را شروع کرد و اکنون به بیش از ۳۶۰ شعبه در سراسر کشور و خارج از ایران رسیده است.

وی بیان کرد: هدف اصلی انجمن، نشر و زنده نگه داشتن تاریخ مدون خوشنویسی به عنوان هنر اصیل ایرانی-اسلامی است و در این مسیر آثار برتر و هنرمندانی با قدرت قلم بالا تربیت و پرورش یافته‌اند، به‌طوری که حتی هنرجویان جوان در سطح اساتید حرفه‌ای ظاهر می‌شوند.

تلاش برای توسعه هنر فاخر

موسوی عنوان کرد: انجمن خوشنویسان ایران همواره تلاش کرده است تا این هنر فاخر را توسعه دهد و استادان آن در این راه نقش کلیدی دارند. این نهاد تنها سازمانی است که در سیستم اداری خود کاملاً یکپارچه عمل می‌کند، و در هر دوره، هفت آزمون همزمان در سراسر کشور برگزار می‌کند که نتیجه آن‌ها توسط استادان و مدرسان تصحیح و اعلام می‌شود.

وی گفت: شورای ارزشیابی هنری انجمن با برگزاری جلسات منظم و دقیق، آثار هنرجویان و استادان را ارزیابی می‌کند و بر عدالت در ارزیابی‌ها تأکید دارد. رویکرد عدالت‌خواهی در این انجمن، نه تنها در ارزیابی آزمون‌ها بلکه در داوری جشنواره‌ها و مسابقات خوشنویسی نیز رعایت می‌شود، و بر همین اساس، هنرمندانی از طیف‌ها و شیوه‌های مختلف در مسابقات برگزیده شده‌اند.

مدیرعامل انجمن خوشنویسان همچنین بیان کرد: در مسیر عدالت‌خواهی، برخی اعتراضاتی نیز مطرح شده است که ما با اعتماد کامل به سیستم و فرآیندهای آن، اعلام می‌کنیم که آماده شنیدن و بررسی هرگونه اعتراض هستیم و تلاش می‌کنیم تا مسائل به صورت کارشناسی حل و فصل شوند.

وی اظهار کرد: عملکرد این سیستم بر اساس قانون، شفافیت و مشورت است و قوانین آن به‌روز می‌شود، از جمله آیین‌نامه‌های جدید در کمیسیون حقوقی انجمن که به‌تازگی اصلاح شده است. همچنین، مجامع و انتخابات شورای شعب در سراسر کشور به صورت منظم و همزمان برگزار می‌شود و اعضای مسئول انجمن، از مدیران شعب گرفته تا اعضای شورای ارزشیابی، از طریق فرآیندهای انتخاباتی و بر اساس خرد جمعی برگزیده می‌شوند.

موسوی گفت: تمامی اقدامات انجمن بر پایه همکاری و نظرات اعضای آن استوار است و اعضای هیئت مدیره، مدیران، استادان و مدرسان، بدون چشم‌داشت و سهم‌خواهی، در راه ارتقای هنر خوشنویسی تلاش می‌کنند.

مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران در پایان از امضای تفاهم‌نامه‌ای با حوزه هنری خبر داد و افزود: این همکاری منجر به برگزاری نشست‌های تخصصی و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری خواهد شد.

تشریح همکاری‌های صورت‌گرفته با حوزه هنری

در ادامه، حسین غلامی از اعضای شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران و نماینده این انجمن در حوزه هنری به تشریح همکاری‌های صورت‌گرفته با حوزه هنری اشاره کرد.

وی بیان کرد: در یکی دو ماه گذشته، نامه‌ای کاری بین این دو نهاد تنظیم شده است که در قالب حمایت از هنر خوشنویسی و با هدف برگزاری فعالیت‌های مشترک انجام شده است. جشن هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس انجمن خوشنویسان ایران، اولین همکاری رسمی و همایش بزرگ است که در هفته خوشنویسی روی می‌دهد. هرچند در گذشته همکاری‌های دیگری نیز صورت گرفته، اما این رویداد به عنوان یک رویداد مهم و نمادین در این هفته محسوب می‌شود.

غلامی با تاکید بر ارزش هنر خوشنویسی در فرهنگ ایرانی اسلامی گفت: هفته خوشنویسی یادآور تلاش‌ها و عشق بزرگانی است که زیبایی و اخلاص را به جاودانگی رساندند و راهی نو برای هنر خط گشودند. این رویداد نه تنها تجلیل از هنر خط است، بلکه فرصتی برای تجدید میثاق با اصالت، زیبایی و معنویت است. حضور استادان پیشکسوت، هنرمندان جوان و مهمانان گرامی در این جمع، نشان از اهمیت و ارزش این همایش دارد.

رتبه‌های برتر آزمون انجمن

در ادامه مراسم، اسامی رتبه‌های برتر آزمون انجمن که حائز رتبه استادی شده‌اند، اعلام شد که به شرح زیر است؛

فاطمه عسگری جزی در بخش مقدماتی و متوسط، فیروز امینی در بخش خوش، کبری یادگاری در بخش چلیپای عالی و خوش، صدیقه عفیفیان در بخش چلیپای عالی، عبدالمجید عبدالهی در بخش کتابت عالی، محمدعلی کاردان در بخش کتابت عالی، عبدالوحید محمدیان در بخش نسخ عالی، سیداحمد رئیسی زاده ضیابری در بخش چلیپای ممتاز، محسن محمدی در بخش چلیپای ممتاز، سیدباقر حسینی در بخش کتابت ممتاز، محمدجواد قدمی در بخش کتابت ممتاز، اکبر یاری وند در بخش چلیپای عالی، علی کرمی در بخش کتابت عالی، مهدی میرزایی در بخش کتابت عالی، مجید جیریایی شراهی در بخش شکسته عالی، معصومه علیزاده در بخش ثلث عالی، علی سینا حامدی در بخش خوش، بهاران عسگری در بخش خوش، محمد وثوقی مطلق در بخش مقدماتی و متوسط، محمد خلیلی در بخش مقدماتی، متوسط و خوش، بنیامین برنا در بخش مقدماتی و متوسط، مهدی حسین‌زاده در بخش مقدماتی و متوسط، حسینعلی طیرانی شعرباف‌ در بخش چلیپای ممتاز، محمد مهدی جاوید مهر در بخش چلیپای عالی، مهدیه بخشی در بخش کتابت عالی، ایلیا بابایی در بخش شکسته عالی، فاطمه بنی طبا جشوقانی در بخش خوش، علیرضا بلوری‌فر در بخش مقدماتی و متوسط، یعقوب پالیزبان در بخش مقدماتی و متوسط و حمیدرضا شفیعی در بخش مقدماتی و متوسط.

تقدیر ویژه نیز از مسن‌ترین آزمون دهنده؛ جواد یوسف کیایی، مینا تقی‌پور (هنرجویی که سه فوق ممتاز دارد) و عارف غلامی (هنرجویی که ۴ فوق ممتاز دارد) صورت گرفت.

خطاب به وزیر فرهنگ

رضا زدوار نماینده وزیر فرهنگ در انجمن خوشنویسان ایران در ادامه مراسم، متنی را خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت کرد که بر اهمیت حفظ و ترویج هنر خوشنویسی به عنوان میراث فرهنگی و نماد هویت ملی تأکید داشت و خواستار توجه و حمایت بیشتر مسئولان فرهنگی شد.

سپس، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با اشاره به اهمیت و ارزش هنر خط و خوشنویسی در فرهنگ ملی ایران گفت: امیدواریم این هنر همیشه جایگاه خود را حفظ کند و همه هنرمندان و اساتید بتوانند نقش خود را در ترویج و گسترش هنر خوشنویسی در جامعه ایفا کنند. خوشنویسی فارسی یکی از هویت‌های ملی است که با آن شناخته می‌شود و در دنیا نمونه‌ای بی‌نظیر دارد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ و توسعه خوشنویسی در نسل‌های آینده، بیان کرد: از اساتید و هنرمندان این حوزه درخواست می‌کنم که با تلاش جمعی، هنر خط و خوشنویسی فارسی همچنان زنده و پررونق باقی بماند.

در بخش بعدی، نوبت به اعطای نشان‌های افتخار به ابوالفضل نظم‌پرور، علیرضا هاشمی‌نژاد و رضا یساولی رسید. غلامحسین امیرخانی، مهدی چمران، علیرضا نادعلی، آیدین مهدی‌زاده و مهدی مذهبی برای اعطای نشان‌های افتخار روی صحنه آمدند.

نشان افتخار زنده‌یاد ابوالفضل نظم‌پرور به دختر او اهدا شد. همچنین، علیرضا هاشمی‌نژاد و رضا یساولی نیز دیگر نشان‌های افتخار انجمن را دریافت کردند.

حمید محمدی مجری مراسم در سخنانی گفت: قرار بود در این مراسم، حسین الهی قمشه‌ای نیز حضور داشته باشد که میسر نشد و قرار بود نشان افتخار به ایشان نیز اهدا شود.

امیراحمد فلسفی در ادامه مراسم پشت تریبون آمد و به اهمیت و جایگاه خوشنویسی در فرهنگ ایران تأکید کرد و افزود: این برنامه، فرصتی است برای هنرجویان از دوره مبتدی تا سرمایه‌های آینده انجمن خوشنویسان ایران، هستند که امروز موفق به دریافت گواهینامه شدند و به آنان تبریک می‌گوییم.

وی همچنین، نکاتی درباره فرآیند آموزش، آزمون‌ها و داوری‌ها در انجمن خوشنویسان ایران بیان و در پایان، بر اهمیت نگهداری و ترویج خوشنویسی به عنوان یک سرمایه فرهنگی و هنری تأکید کرد.

پس از صحبت‌های امیراحمد فلسفی، نوبت به تقدیر از شعب نمونه کشوری رسید. برای این منظور امیراحمد فلسفی، الهه خاتمی و علی اشرف صندوق آبادی روی صحنه آمدند.

محمدعلی فراستی و فاطمه نجیبی از مشهد، بابک البرزنیا از قزوین، یونس نصیری از تبریز، امیر قادری از شیراز، اکبر مهری از کرج، مرتضی بنی عامریان از سنقر و حبیب اله برزجان از شاهرود تقدیر شدند.

سپس از مشاوران عالی انجمن خوشنویسان ایران؛ سیدشهاب‌الدین شکیبا، محمدی سهروردی، ابوالقاسمی مسئول انتشارات، شکرخواه، گلکارزاده و مذهبی تقدیر به عمل آمد.

در ادامه، از کتاب «آداب خوشنویسی»؛ آموزش خط نستعلیق از غلامحسین امیرخانی رونمایی شد و تابلوی یادبود این کتاب امضا شد. سپس الواح استادی و گواهینامه استادی تنی از اعضای انجمن خوشنویسان ایران نیز اعطا شد.

در پایان جشن، نمایشگاه آثار خوشنویسی «ایران من» با موضوع ایران وطن من و شاهنامه فردوسی، با ۴۶ اثر در گالری عالی و ۶۰ اثر در گالری خانه یک حوزه هنری افتتاح شد.

آثاری از غلامحسین امیرخانی، محمد شهبازی، محمد جوادزاده، نصرالله افجه‌ای، امیراحمد فلسفی، الهه خاتمی، علی شیرازی، کیخسرو خروش، علی اشرف صندوق آبادی، عباس اخوین، محمد سلحشور، میرحیدر موسوی، یدالله کابلی خوانساری، مجتبی ملک‌زاده، محمدعلی گرجستانی، حمید عجمی، علی مهری و .. در این نمایشگاه روی دیوار رفته است.

