«تنبیه» راهی سه جشنواره معتبر جهانی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، فیلم «تنبیه» از تاریخ ۵ تا ۱۲ اکتبر (۱۳ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴) در سه سانس در جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان شارجه امارات در سینما وکس سیتی سنتر الزاهیا پخش خواهد شد و پویا مفید کارگردان اثر در فرش سبز این جشنواره حضور یافت.



همچنین فیلم کوتاه «تنبیه» (بودن) به کارگردانی و تهیه‌کنندگی پویا مفید و نویسندگی مهدی اصفری ازغدی به بیست و ششمین جشنواره نیوپورت بیچ آمریکا راه یافته است. جشنواره از 16 الی 23 اکتبر (۲۴ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد. این فیلم روز 23 اکتبر ساعت 15:30 در این جشنواره اکران خواهد شد.



«تنبیه» در ادامه حضورهای جهانی خود به بیست و هفتمین جشنواره Rehoboth Beach در آمریکا می‌رود. این رویداد از 3 الی 9 نوامبر (۱۲ تا ۱۸ آبان) برگزار می شود و فیلم «تنبیه« (بودن) روز 8 نوامبر در این جشنواره اکران خواهد شد.



ماداکتو پیکچرز این فیلم کوتاه را عرضه جهانی می‌کند.



مهدی اصغری ازغدی نویسنده فیلمنامه فیلم کوتاه «تنبیه» درباره مضمون اثر گفت: فیلم «تنبیه» حاصل چند پرسش انسانی است: نسل بعد از ما چگونه تاثیراتی را که از ما گرفته است بازتاب خواهد داد؟ ما کدام صداها را در فرهنگ‌مان خاموش کرده ایم؟ و این صداها آیا اگر آنچه را ما با آنها کرده ایم بازتاب دهند نتیجه ذات آنهاست یا آینه خودمان بوده اند؟ و اگر انتقام ناخواسته تنها یک «تنبیه» ساده باشد چطور می تواند باعث فروپاشی شخصیت یک انسان یا یک کودک باشد. جایگاه «تنبیه» به نیت رشد انسان در نظام آموزشی ما چگونه بوده است؟ و آیا موفق بوده است؟ سازنده بوده است یا ویرانگر؟



وی درباره همکاری با پویا مفید تاکید کرد: پویا مفید فیلمساز جوان، دغدغه مشترکی در این فیلمنامه که به قلم من سال‌ها پیش نگارش شده بود، یافت. او نیز نگاه انسانی و پرسشی مهم از نظام آموزشی و سیستم های تربیتی داشت و برایش لحظه های احساسی پیچیده انسان جذاب بود. این فیلمنامه برای او به عنوان اولین تجربه کارگردانی چالش های فراوانی داشت؛ وجود بازیگران کودک، فضای پیچیده و صحنه های احساسی که نیاز به مدیریت درست بازیگران دارد. او در این مسیر برای اولین فیلم خود قدم سخت اما بزرگی برداشت و نتیجه کار با حضور در چند جشنواره معتبر نشان از پله مهمی است که در اولین گام خود از آن بالا رفته است.



در خلاصه داستان «تنبیه» آمده است: در یک مدرسه ابتدایی، معلم پس از تنبیه شدید یک دانش‌آموز رنگین‌پوست باعث می‌شود که او دچار لکنت زبان شدید و ناتوانی در تکلم شود. پزشکان تشخیص می‌دهند که این مشکل ناشی از یک شوک روانی است. خانواده دانش آموز حکم دستگیری قانونی معلم را دارند...



محمد صدیقی مهر، شایان دارمی پوران، سحر آقاسی بازیگران اصلی فیلم کوتاه «تنبیه» هستند.



برخی از عوامل فیلم «تنبیه» عبارتند از کارگردان و تهیه کننده: پویا مفید، نویسنده: مهدی اصغری ازغدی، مدیر فیلمبرداری: احسان رنجبر، گریم: میلاد بهداد، طراح صحنه و لباس: امید اکبری، مدیر تولید: کامیاب محرابی، جانشین تهیه کننده: علی نعمتی، عکاس: بهرام خسروجردی، تدوین: الناز عبادالهی، موسیقی: پیام آزادی، صداگذار: امیر سامان شهامت، جلوه های ویژه: امین انتشاری، دستیاران کارگردان: محمد افضلی، نیما نوبهار، هورش ترک، کالریست: محمد سلیمی، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

