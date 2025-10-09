سخنرانی دبیر جشنواره سیوهفتم کودک و نوجوان؛
چگونه سینمای کودک و نوجوان را تبدیل به زبان مشترک جهانی کنیم؟
حامد جعفری دبیر جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان متن سخنرانی خود در آیین اختتامیه این رویداد را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، حامد جعفری دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان که به دلیل مدیریت زمان و سرعت در معرفی برگزیدگان این رویداد تصمیم به لغو سخنرانی خود در آیین اختتامیه این رویداد گرفت، متن اظهارات خود را در قالب بیانیه پایانی دبیر، به شرح زیر منتشر کرد:
«دوستان هنرمند، سیاستگذاران فرهنگی و میهمانان ارجمند بینالمللی
اگر سینما آینه جامعه است، سینمای کودک و نوجوان، پنجره آینده است؛ پنجرهای که از آن میتوان نور را دید، پیش از آنکه بتابد.
در این چند روز، فیلمسازان از کشورهای گوناگون با زبانهای متفاوت حرف زدند، اما همه یک چیز را جستوجو میکردیم؛ «درک مشترک انسانی از شگفتیهای دنیای کودکان و نوجوان».
اما اکنون با این پرسش مواجهیم که چگونه میتوان از سینمای کودک و نوجوان نه صرفاً به عنوان ابزار سرگرمی، بلکه به عنوان زبان مشترک توسعه فرهنگی و گفتوگوی بینالمللی بهره برد؟
در دهه جدید، نظام تولید و توزیع فیلمهای کودکان و نوجوانان دگرگون شده است.
بازار جهانی، اکنون به تولیدات فرهنگیای نیاز دارد که هویت محلی را حفظ کنند و در عین حال قابلیت گفتوگو با مخاطب جهانی را داشته باشند.
در چنین شرایطی، کشورهایی که بتوانند میان «فرهنگ بومی» و «زبان جهانی تصویر» ارتباط درستی برقرار کنند، به قدرتهای نرم فرهنگی تبدیل خواهند شد.
در سیاستگذاری جدید جشنواره، ما چهار مسیر را دنبال خواهیم کرد:
۱- توسعه تولیدات مشترک منطقهای
با اولویت کشورهای همزبان، کشورهای همفرهنگ و کشورهای هماقلیم، تا بسترهایی برای توسعه تولید فیلمهای مشترک فراهم آوریم. هدف، نه صرفاً تأمین منابع مالی، بلکه تقویت روایتهای میانفرهنگی است؛ روایتهایی که از دل فارسیزبانان منطقه، کودک ترک، یا عرب بتواند در آن خود را بیابد.
۲- ایجاد شبکه توزیع منطقهای فیلم کودک:
یکی از چالشهای سینمای کودک، دیدهشدن است. ما به دنبال راهاندازی «پلتفرم منطقهای نمایش فیلمهای کودک و نوجوان» هستیم تا آثار برگزیده جشنواره بتوانند به مخاطبان گستردهتری در غرب آسیا و آسیای مرکزی دست یابند.
۳- دیپلماسی فرهنگی از مسیر سینمای کودک:
سینمای کودک، زبانی بدون تنش است. گفتوگویی که از رهگذر یک فیلم بین دو کودک از دو کشور متفاوت شکل میگیرد، از صدها نشست رسمی فرهنگی مؤثرتر است. ما این جشنواره را بستری برای دیپلماسی فرهنگی میدانیم، جایی که تصویر، واسطه صلح و تفاهم میشود.
۴- همزمان، ما به دنبال تدوین «نقشه راه ملی سینمای کودک» هستیم؛ نقشهای که سه ضلع دارد؛ آموزش سواد رسانهای، حمایت از تولیدات مستقل و پیوند میان آموزش و صنعت.
کودک امروز فقط مخاطب نیست، او بخشی از زنجیره خلاقیت است؛ از ایده تا تولید، از تماشاگر تا منتقد.
خانمها و آقایان
جشنواره امشب پایان نمییابد؛ بلکه به مرحلهای تازه از بلوغ میرسد؛ مرحلهای که در آن، سینمای کودک و نوجوان ایران و منطقه نه در حاشیه سینمای جهان، بلکه در متن گفتوگوی فعال با آن حضور خواهد داشت.
از همه فیلمسازان، مربیان، سیاستگذاران و همراهان فرهنگی سپاسگزارم که به این باور رسیدهاید:
کودکی نه فقط دوران رشد انسان، که بستر رشد فرهنگهاست.
با امید به آیندهای که در آن، کودکان ما نه فقط تماشاگر، بلکه سفیران تصویر و تخیل در جهان باشند.»
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان شب گذشته با معرفی برگزیدگان به کار خود خاتمه داد.