جشن هفتادوپنجمین سال تأسیس انجمن خوشنویسان برگزار می‌شود
جشن هفتادوپنجمین سال تأسیس انجمن خوشنویسان ایران، جمعه ۱۸ مهر با حضور چهره ماندگار خوشنویسی در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، جشن هفتادوپنجمین سال تأسیس انجمن خوشنویسان ایران، با حضور غلامحسین امیرخانی چهره ماندگار خوشنویسی، جمعه ۱۸ مهرماه ساعت ۱۵ در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌شود. 

در این مراسم که با حضور استادان شورای ارزشیابی، اعضای هیأت مدیره انجمن خوشنویسان ایران و استادان و خوشنویسان سراسر ایران برگزار می‌شود، به چهار چهره تأثیرگذار ترویج و اشاعه هنر خوشنویسی، نشان افتخار اعطا خواهد شد. 

بر این اساس، در این مراسم که با مشارکت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و انجمن خوشنویسان ایران تدارک دیده شده، به هنرمندانی چون علیرضا هاشمی‌نژاد در بخش پژوهش، رضا یساولی در بخش نشر و چاپ آثار و حسین الهی قمشه‌ای در بخش معنویت در خوشنویسی، نشان افتخار اعطا می‌شود و در بخش ادوات کتابت نیز از خانواده مرحوم ابوالفضل نظم‌پرور تقدیر به عمل می‌آید. 

همچنین از جدیدترین کتاب غلامحسین امیرخانی که توسط انتشارات انجمن خوشنویسان ایران چاپ شده، رونمایی و به ۳۵ نفر از افرادی که حائز مرتبه استادی شده‌اند نیز گواهینامه استادی اعطا خواهد شد. 

از دیگر برنامه‌های این جشن، تجلیل از شش شعبه فعال و برگزیده در کشور، نفرات برتر در آزمون‌های سراسر کشور و جوان‌ترین و مسن‌ترین هنرجویان خوشنویسی ایران است و تعدادی از استادان نیز به عنوان مشاور انجمن خوشنویسان ایران معرفی می‌شوند. 

در انتهای این برنامه، نمایشگاه «ایران من» با آثاری از استادان و خوشنویسان با موضوع ایران وطن من و شاهنامه فردوسی، در گالری‌های عالی و خانه عکاسان حوزه هنری افتتاح و هفته خوشنویسی آغاز خواهد شد.

