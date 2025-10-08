خبرگزاری کار ایران
روایت «هزار و یک شب» در تالار وحدت

اجرای «شهرزاد» با ارکستر سمفونیک تهران

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان با اجرای آثاری از نیکولای ریمسکی‌کورساکف و عرفان وکیلی، با عنوان «شهرزاد»، طی دو شب (۲۶ و ۲۷ مهرماه) در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌ عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران در نخستین اجرای فصل پاییز خود، سوئیت سمفونی «شهرزاد»، اپوس ۳۵، شاهکار نیکولای ریمسکی‌کورساکف، موسیقیدان نامدار روس، و نیز آثاری از عرفان وکیلی، نوازنده و آهنگساز ایرانی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. 

کورساکف این اثر ماندگار را در سال ۱۸۸۸ میلادی بر پایه‌ی داستان‌های هزار و یک شب نوشت. «شهرزاد» را می‌توان یکی از محبوب‌ترین ساخته‌های او دانست؛ اثری که با ترکیب خیال‌پردازانه‌ی سازبندی و رنگ‌آمیزی صوتی درخشان، شنونده را به سفری افسانه‌ای می‌برد. 

نخستین اجرای این اثر در ۲۸ اکتبر ۱۸۸۸ در سن‌پترزبورگ و به رهبری خود کورساکف انجام شد. این سوئیت شامل چهار موومان است که هر یک برگرفته از یکی از داستان‌های هزار و یک شب است: «دریا و کشتی سندباد»، «شاهزاده کلندر»، «شاهزاده و شاهدخت جوان» و «جشنواره بغداد». 

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «شهرزاد» به رهبری نصیر حیدریان در تاریخ‌های ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه‌ی بلیت این برنامه به سایت هنر تیکت مراجعه کنند.

