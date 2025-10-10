مشتمل بر گزیده اشعار عاشورایی؛
کتاب «نوای نینوا» روانه بازار نشر شد
کتاب «نوای نینوا(گزیده اشعار عاشورایی)» به کوشش محمدسالم محسنی و حبیبالله احسانی منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه بوستان کتاب، کتاب «نوای نینوا (گزیده اشعار عاشورایی)» به کوشش محمدسالم محسنی و حبیبالله احسانی در ۲۵۲ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
کتاب بیش رو، گزیده فاخر از اشعار عاشورایی است که با هدف غنی سازی محتوای مراسم سوگواری اهل بیت(ع) برای استفاده مداحان و نوحه خوانان اهل بیت تدوین شده است.
هدف اصلی این اثر، فراهم آوردن مجموعه معتبر از نوحههای عاشورایی است؛ مجموعهای که هم از نظر وزن و قالب مناسب باشد و هم از نظر محتوا از مضامین عالی برخوردار باشد تا بتواند در احیای فرهنگ عاشورایی و گسترش شعائر حسینی سهمی هرچند کوچک ایفا کند.
این مجموعه حاصل تلاش نظاممند و گسترده در جهت ارائه گزیدهای از اشعار آیینی عاشورایی است. در روند گردآوری و تدوین آن چندین اصل رعایت شده که از جمله آنها میتوان به مطالعه و بررسی جامع، اصالت و اعتبار، تنوع مضامین، تلخیص و پالایش، عنوانگذاری اشعار، تنظیم کاربردی، فهرستسازی جامع اشاره کرد.
در این اثر، اشعار برجستهای از شاعران متقدم و معاصر با رعایت اصالت، استحکام ادبی و عمق محتوایی و نیز با فهرستبندی الفبایی و دستهبندی محتوای گردآوری شده؛ چنانکه ابیاتی با زبان روان و قالب مناسبِ اجرا انتخاب شده تا در هیئتهای مذهبی کاربرد داشته باشد و نیاز مداحان نوحهخوانان به درون مایه راستین عاشورایی برآورده گردد.
مضامین این اشعار نه تنها به بُعد مصیبتبار عاشورا میپردازد، بلکه ابعاد حماسی، عرفانی، اخلاقی و اجتماعی واقعه عاشورا را نیز در بر میگیرد.
ساختار اثر
این اثر در چهار فصل تألیف شده است؛ در فصل اول که با عنوان «هجرت» به رشته تحریر درآمده، در قالب ۱۵ شعر به هجرت سیدالشهدا(ع) از مدینه، هجرت از مکه، مسلم بن عقیل در کوفه، ورود ماه محرم، و سرزمین کربلا پرداخته شده است.
دومین فصل از کتاب حاضر به «شهادت شهدای کربلا» اختصاص یافته که در این راستا ۷۵ شعر در خصوص برخی از شهدای کربلا از جمله حبیب بن مظاهر اسدی، حر بن یزید ریاحی، قاسم بن الحسن(ع)، عبدالله بن الحسن(ع)، حضرت علی اکبر(ع)، حضرت علی اصغر (ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع)، حضرت امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) شب عاشورا، روز عاشورا و شام غریبان آمده است.
در فصل بعدی که به «اسارت کاروان سیدالشهدا(ع)» میپردازد، ۲۴ شعر در سه بخش از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، و بازگشت به مدینه را در بر میگیرد.
در چهارمین و آخرین فصل از کتاب حاضر که با عنوان «اربعین» تألیف شده، هفت شعر در خصوص اربعین حسینی و بازگشت کاروان اهل بیت(ع) به کربلا آورده شده است.
