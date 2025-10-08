اعتراض وزیر ورزش و رییس سازمان محیط زیست به انباشت زباله و گردشگری غیرمجاز در کوه دماوند
نماینده دماوند: طرح مدیریت جامع کوه دماوند را پیگیری می کنم
کوه دماوند نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی کشور است که در فهرست مناطق چهارگانه و حفاظت شده سازمان محیط زیست قرار گرفته است. با این وجود این کوه اسطورهای و ثبت ملی شده ایران بهدلیل انباشت زباله از سوی طبیتگردهای غیرمسئول و همچنین تورهای گردشگری غیرمجاز در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است. وضعیت انباشت زباله در کوه دماوند به جایی رسیده است که حالا به گفته شاهرخ رامین، نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراض رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر ورزش و جوانان را هم بالا برده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال گذشته براساس آنچه رییس کمیته پناهگاههای کشور در فدراسیون کوهنوردی ایران به رسانهها اعلام کرد، بیش از ۱۷ هزار نفر به کوه دماوند رفتند و در سه ماه تابستان نیز هجوم به دماوند افزایش مییابد.
حسین امانی به رسانهها گفته بود که مراجعه کنندگان به کوه دماوند اعم از کوهنورد یا طبیعت گردهای غیرمسئول حدود ۳ روز در کوه دماوند اقامت دارند و زباله خود را در این کوه و قله آن برجای میگذارند.
به گفته رییس کمیته پناهگاههای کشور در فدراسیون کوهنوردی ایران، سال قبل داوطلبان پاکسازی کوه دماوند حدود ۱۰ تن زباله از این اثر طبیعی ملی و میراث طبیعی ایران خارج کردند.
۱۰ و ۱۱ مهرماه نیز گروههای مردمی پاکسازی دماوند به این کوه رفتند و همراه با داوطلبان جمعیت هلال احمر و کوهنوردهای عضو فدراسیون کوهنوردی ایران به پاکسازی این سازه اسطورهای ایران پرداختند.
کارشناسان کوه و مربیان حرفهای کوهپیمایی اما معتقدند که دماوند با مشکلات متعدد مواجه است و تا زمانی که طرح جامع مدیریت یکپارچه کوه دماوند وجود نداشته باشد وضعیت دماوند چه به لحاظ انباشت زباله و فضولات انسانی و چه به لحاظ رفتار تخریبگرایانه تورهای گردشگری غیرمجاز و طبیعت گردهای غیرمسئول هر روز بدتر میشود.
شاهرخ رامین نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی حالا در گفتوگو با ایلنا به دیدارهای چند روز اخیر خود با شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان اشاره کرده است که هر دوی آنها نسبت به انباشت زباله و نبود برنامه جامع مدیریتی کوه دماوند اعتراض داشتند.
شاهرخ رامین میگوید: هفته پیش میزبان دکتر شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیطزیست در دماوند بودیم و پاسگاه محیطبانی کوه دماوند را افتتاح کردیم. رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم از دغدغه خود نسبت به کثرت زباله در دماوند صحبت کرد. دو روز پس از این دیدار در خدمت آقای وزیر ورزش بودم و ایشان هم از دغدغه خود و دفن شدن دماوند زیر انبوه زباله و اعتراض کوهنوردها به این موضوع سخن گفت.
نماینده دماوند در مجلس افزود: در این دیدارها متوجه شدم مشکلات دماوند واقعا در سطح ملی است و باید این کوه مهم ایران از زباله پاکسازی شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم روز ۱۱ مهر با همراهی مردم، هلال احمر و فدراسیون کوهنوردی به پاکسازی دماوند اقدام کنیم. دوستداران محیطزیست و تشکلهای محیطزیستی هم برای این رویداد به دماوند آمدند و با جمع آوری زبالههای کوه دماوند تلاش کردند محیط زیست دماوند را پاکسازی کنند.
رامین اعلام کرد: قطعا نمیشود هر روز به دماوند رفت و زباله جمع کرد. بنابراین باید از مردم خواست تا از ریختن زباله در کوه دماوند خودداری کنند و زبالههای همراه خود را به پایین کوه منتقل کنند.
او با تاکید بر این که حضور و صعود در دماوند باید با آموزش قبلی انجام و گواهینامه صعود از باشگاهها داشته باشد تا از ورود افرادی که مهارت لازم برای حضور در کوه دماوند را ندارند و از قدرت بدنی کافی نیز برخوردار نیستند جلوگیری شود.
نماینده دماوند در مجلس افزود: حضور افراد نابلد و بدون تجربه برای صعود قلعه دماوند منجر به درگیری نیروهای هلال احمر و فدراسیون کوهنوردی میشود و تنها در یک مورد اگر اتفاقی در کوه برای این افراد بیفتد، یک سورتی پرواز هلیکوپتر برای نجات این فرد بیش از۵۰۰ میلیون تومان از جیب مردم ایران هزینه دارد. پس افراد بیتجربهای که برای صعود دماوند میروند و بیمبالاتی میکنند، نه تنها ممکن است جان خود را به خطر بیاندازند که هزینهای به جیب مردم تحمیل میکنند. از طرفی چون مهارت مراقبت از محیطزیست را هم ندارد دماوند را با مشکلات محیط زیستی مواجه میکنند.