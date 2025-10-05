خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تور اجراهای «بتهوون» آغاز می‌شود/شروع از شیراز

تور اجراهای «بتهوون» آغاز می‌شود/شروع از شیراز
کد خبر : 1695811
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش موزیکال «بتهوون» به کارگردانی جواد مولانیا از ۱۸ مهر تور اجراهای خود در شهرهای مختلف کشور را آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا،  نمایش موزیکال «بتهوون» که به نویسندگی و کارگردانی جواد مولانیا و تهیه‌کنندگی سپهر صاحبی و حامد اکبری تولید شده، با پایان اجرای عمومی در پردیس تئاتر و موسیقی دکُر، تور اجراهای خود در شهرهای مختلف کشور را آغاز می‌کند. 

گلاره عباسی، جواد مولانیا، سیاوش چراغی‌پور، نگار نیکدل، سجاد قربانی از جمله بازیگران «بتهوون» هستند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است «بتهوون» از ۱۸ مهر در شهر شیراز روی صحنه برود.  شهر اصفهان نیز میزبان اجراهای «بتهوون» می‌شود. 

قرار است این اثر نمایشی در دیگر شهرها از جمله رشت نیز اجرا داشته باشد. 

علاقمندان برای تهیه بلیت تور اجراهای نمایش موزیکال «بتهوون» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی