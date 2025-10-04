خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«باغ بی‌آلبالو» برای آزادی نوجوانان در بند به صحنه می‌رود

«باغ بی‌آلبالو» برای آزادی نوجوانان در بند به صحنه می‌رود
کد خبر : 1695341
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «باغ بی‌آلبالو» کار مشترک لیلی رشیدی و محمد عاقبتی، ۱۲ مهر و در اجرایی ویژه برای آزادی نوجوانان در بند روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «باغ بی‌آلبالو» نوشته مهدی چاکری و کارگردانی مشترک لیلی رشیدی و محمد عاقبتی،  روز شنبه ۱۲ مهر و در همکاری با گروه «ما درد مشترکیم» در قالب اجرایی ویژه روی صحنه برود. 

گروه نمایش «باغ بی‌آلبالو» قرار است در  تمام عواید فروش این اجرای «باغ بی‌آلبالو» به آزادی نوجوانان در بند اختصاص پیدا می‌کند. 

«باغ بی‌آلبالو» با حضور (به ترتیب حروف الفبا) سلینا اکبرپور، نیلتا جلالیان، گلسا حاج‌حسینی، هانا حسینی، آنی‌سا خامسی، الیسا خلیل‌پور، آلبا رضاعی، باران رفیعی، ساحل رمضانی، طاها سعیدی، آراد شاکری، بهار شمس، شراگیم شیرافکن، نیلیا صمیمی، نیکامهر غفاریان، کتایون قلمکاری، یاشار قائمی، هلنا کریمی، آوا کلانتری، رونیکا مرحمتی، ریحانه محمدیان، عسل مهربانی، کیارش ناصحی، رایا نصرتی‌مقدم، ترمه وثوق، نرگس یوسفی، ساعت ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

نمایش «باغ بی‌آلبالو» این روزها  در بلک باکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر در حال اجرا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی