به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «سی‌ان‌ان»، جایزه عکاسی پرندگان ۲۰۲۵ برگزیدگان خود را شناخت.

این رقابت که امسال دهمین دوره خود را پشت سر گذاشت، با هدف نمایش زیبایی پرندگان، حمایت از حفاظت از آنان و افزایش آگاهی درباره تهدیدهایی که متوجه‌شان است برگزار شد.

در این دوره بیش از ۲۵ هزار تصویر ارسال شد و عکاسان برای جایزه بزرگ ۳ هزار پوند (۴ هزار دلار) به رقابت پرداختند.

لیرون گرتسمن بیش از یک سال برای برنامه ریزی این عکس باشکوه از یک مرغ دریایی در مقابل خورشید گرفتگی وقت گذاشت. لیرون گرتسمن/عکاس پرنده سال

تصاویر برنده در سال ۲۰۲۵

از میان تصاویر برگزیده در رقابت «عکاس پرندگان سال ۲۰۲۵»، می‌توان به یک پترل عظیم با پرهای سفیدِ خون‌آلود، یک مرغ غواص مشغول شکار دسته‌ای ماهی کوچک، و پرنده‌ای تنها نشسته بر دریایی از پنل‌های خورشیدی اشاره کرد.

عکس استفان فورستر از یک پترل غول پیکر جنوبی، با پرهای سفیدش که با خون لکه‌دار شده بود، برنده بهترین بخش پرتره جایزه عکاسی پرندگان سال شد. این پرندگان لاشخور بومی اقیانوس جنوبی هستند و این عکس در جزایر فالکلند گرفته شده است. استفان فورستر/عکاس پرنده سال

فیلیپ اِگِر این تصویر از یک مرغ ماهی‌خوار معمولی را که بر فراز یک اثر هنری در حال پرواز است، ثبت کرد و در بخش دیدگاه‌های خلاقانه برنده شد. او دوربین خود را بر روی یک درخت افتاده نصب کرد و آن را به صورت عمودی به سمت پایین و به سمت اثر هنری که درست بالای سطح آب قرار داشت، نشانه گرفت. او روزها در چادری در همان نزدیکی منتظر ماند و وقتی پرنده از بالای تصویر پرواز کرد، دوربین را با ریموت کنترل رادیویی فعال کرد. فیلیپ اِگِر/عکاس پرندگان سال

برنده جایزه اصلی

لیرون گرتسمن، عکاس کانادایی، جایزه اصلی را به خاطر تصویر خیره‌کننده‌اش از پرنده «فریگیت» در مقابل خورشیدگرفتگی کامل از آن خود کرد. او این تصویر را پس از بیش از یک سال برنامه‌ریزی، در ساحل شرقی ایالت سینالوای مکزیک گرفت.

گرتسمن قایق خود را در نزدیکی جزایری کوچک که محل تجمع این پرندگان دریایی بود مستقر کرد و با صبر، لحظه گذر ماه از مقابل خورشید را انتظار کشید. او در بیانیه‌ای توضیح داد:

«مرحله کلیت (زمانی که ماه کاملاً خورشید را می‌پوشاند) نزدیک به ۴/۵ دقیقه طول کشید. در لحظه‌ای که لبه خورشید دوباره آشکار شد، توانستم این پرنده فریگیت باشکوه را در برابر پدیده‌ی شگفت‌انگیز موسوم به حلقه الماس ثبت کنم – لحظه‌ای که تنها چند ثانیه دوام دارد.»

عقاب طلایی در جنگل‌های کاج دره آئوستا در ایتالیا، بر روی یک گوزن قرمز که توسط یک ماشین کشته شده بود، فرود می‌آید. عکاس فرانچسکو گوفانتی با استفاده از یک حسگر حرکتی استتار شده و دو دوربین بدون آینه، این پرنده باشکوه را در حال تغذیه از لاشه شکار ثبت کرد/برنده جایزه بخش رفتار پرندگان شد/فرانچسکو گوفانتی/عکاس پرنده سال

یک باکلان برانت در دریای کورتز، نزدیک لوس ایسلوتس در مکزیک، از دسته‌ای از مرغ‌های کوچک در حال جشن گرفتن است. عکاس فرانکو بانفی، که برای این تصویر برنده جایزه پرندگان در بخش محیط زیست شد، می‌خواست احیای منطقه حفاظت‌شده دریایی اطراف را مستند کند. فرانکو بانفی/عکاس پرندگان سال

نگاهی به ارزش هنری و پیام عکس‌ها

ویل نیکولز، مدیر رقابت عکاس پرندگان سال، در بیانیه‌ای گفت: «عکاسی استثنایی نیازمند ترکیبی از مهارت فنی، دید هنری و تعهد است. این عکس یادآوری چشمگیری از توانایی‌های خلاقیت انسانی است. در دنیایی که روزبه‌روز بیشتر با تصاویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی پر می‌شود، شایسته است تصویری را جشن بگیریم که هم الهام‌بخش است و هم ریشه در جهان واقعی طبیعت دارد.»

یک پرنده اروپایی از جزیره نروژی هورنوی به هوا برخاسته است، در حالی که دسته‌ای از گیله‌مات‌های معمولی در بالای سرشان پرواز می‌کنند. این تصویر که توسط یانیک جانسونز گرفته شده، برنده جایزه بخش سیاه و سفید شد. یانیک جانسونز/عکاس پرندگان سال

عکسی از یک پرنده تنها که بر روی زمینی وسیع از پنل‌های خورشیدی در نزدیکی بزرگراهی در هلند نشسته بود/ برنده بخش پرندگان شهری/ عکاس، الکس پانسیر، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که این تصویر «نمادی چشمگیر از تنش بین انرژی سبز و طبیعت» است. الکس پانسیر/عکاس پرندگان سال

مأموریت حفاظتی مسابقه

حفاظت از طبیعت در قلب این رقابت جای دارد. این مسابقه با خیریه Birds on the Brink همکاری می‌کند؛ سازمانی که منابع مالی برای پروژه‌های جهانی حفاظت از پرندگان فراهم می‌سازد.

عکسی از یک شاهین-فاخته معمولی زخمی که پس از برخورد با وسیله نقلیه در شهری در ماهاراشترا، هند نجات یافته بود، برنده جایزه در بخش حفاظت از محیط زیست شد. مرکز نجات از این پرنده عکس رادیولوژی گرفت تا آسیب وارده به بال‌هایش را ارزیابی کند. سارتاک آگراوال/عکاس پرندگان سال

در میان برندگان جوان، در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال، هری سدین، به خاطر تصویر خیره‌کننده‌اش از پرنده نادر «آی‌آیوی»، یک زنبور عسل‌خوار قرمز رنگ بومی جزایر هاوایی، حضور داشت. هری سدین/عکاس پرندگان سال

نیکولز در گفت‌وگو با CNN گفت: «این رقابت تنها جشن گرفتن تصاویر عالی نیست؛ بلکه استفاده از آن‌ها برای روایت داستان‌هایی است که اهمیت دارند. اگر این تصاویر بتوانند مردم را به نگاهی متفاوت به پرندگان وادارند – و ضرورت حفاظت از آن‌ها برای نسل‌های آینده را آشکار کنند – آنگاه واقعاً به دستاوردی ارزشمند رسیده‌ایم.»

کتاب ویژه آثار برگزیده

تصاویر برگزیده در قالب کتابی رومیزی (Coffee Table Book) توسط انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شده و به صورت آنلاین در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

