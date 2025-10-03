سیوهفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان افتتاح شد
آیین افتتاحیه جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان با استقبال باشکوه کودکان و نوجوانان و خانواده هایشان در سالن اجلاس سران اصفهان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان، مراسم افتتاحیه جشنواره سی و هفتم جمعه ۱۱ مهر با حضور حامد جعفری دبیر جشنواره، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، علی قاسمزاده شهردار اصفهان، کمال حیدری مدیر اجرایی جشنواره، علی صالحی رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان و جمعی از مدیران جشنواره و مسئولین استانی در سالن اجلاس سران شهر اصفهان برگزار شد.
این مراسم که اجرای آن را احسان مهدی و حامد مدرس برعهده داشتند با قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط گروه همخوانی «برهان» و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
در ادامه، تیزر رسمی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و همچنین کلیپی از میراث فرهنگی و مجموعه جاذبههای گردشگری شهر اصفهان به نمایش درآمد.
سپس احسان مهدی مجری به اجرای قطعهای با مضمون همبستگی ملی پرداخت که با استقبال ۲۵۰۰ نفری مخاطبان کودک و نوجوان حاضر در سالن مواجه شد.
حامد مدرس مجری این برنامه در سخنانی از برنامه ریزی برای برگزاری رویداد جشن هنر نوجوان و کودکان در اصفهان خبر داد.
در ادامه حاضران در سالن با شمارش معکوس، به صورت نمادین تحویل سال سینمای کودک و نوجوان را جشن گرفتند.
سپس حامد جعفری دبیر جشنواره بینالمللی فیلم های کودکان و نوجوان روی صحنه آمد و خطاب به فرزندان ایران گفت: امشب در آیین افتتاحیه سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، در شهری گرد هم آمدهایم که خود چون پردهای عظیم از هنر و تاریخ است و چه شعاری زیباتر از «رؤیاهای کودکانه؛ بر پرده نقش جهان» که جایگاه این جشنواره را معرفی میکند.
وی افزود: سینمای کودک، در نگاه نخست ساده مینماید، اما در واقع یکی از دشوارترین و عمیقترین گونههای هنری است؛ زیرا فیلمسازان این عرصه باید جهانی بیافریند که هم سرگرمکننده باشد هم آموزنده، هم خیالانگیز و هم ریشهدار در حقیقت، هم چشم را بنوازد و هم قلب و ذهن کودک را پرورش دهد.
جعفری ادامه داد: این مهم، دقتی ویژه در روایت، طراحی شخصیتها، ریتم داستان و حتی انتخاب رنگ و موسیقی را میطلبد. چرا که کودکان صادقترین تماشاگران سینما هستند و هیچگونه تصنعی را برنمیتابند.
دبیر جشنواره عنوان کرد: پس با کودک، فقط از جنس صداقت میتوان سخن گفت و همین ویژگی، کار برای فیلمسازان را «سهل و ممتنع» میسازد اما سینمای کودک ایران امتیازی برجسته هم دارد؛ تکیه اش بر فرهنگ و زیستبوم ایرانی است.
جعفری اضافه کرد: تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد که همین ارزشها به سینمای ما توانایی داده است تا به زبانی جهانی سخن بگوید. مفاهیمی چون تعلق به خانواده، عشق به سرزمین، پایداری و امید، در دل فرهنگ ما ریشه دوانده اند و در عین حال برای همه کودکان جهان فهم پذیر هستند.
دبیر جشنواره تصریح کرد: از این رهگذر ظرفیتی فراتر از مرزها برای سینمای کودک که با هویت ایرانی گره خورده، پیش روی ماست آن هم درست در روزگاری که کودکانش بیش از هر زمان دیگری، در معرض بمباران تصویری و محتوایی بی ریشه هستند. بنابراین سینمای کودک ایران پناهگاهی است برای بازآفرینی رؤیاها، اخلاق و انسانیت.
وی اضافه کرد: آنچه گفتیم برای سینمای کودک نه یک محدودیت که بزرگترین مزیت رقابتی ماست، کلید حضور جهانی ما، وفاداری به همین الزامات و ریشه ها و تبدیل آنها به روایتهایی خلاقانه و امروزی است و صد البته باید به خاطر داشته باشیم که هر فیلم کودک، تنها یک اثر هنری نیست، بلکه پلی است میان نسلها و ملتها.
وی گفت: رؤیاهای کودکان، سرمایههای آینده هستند و پرده سینما جایی است که این رؤیاها تجلی مییابند.
جعفری یاداور شد: امروز همه ما به این امید اینجا هستیم که جشنواره سیوهفتم، گام موثری باشد برای نقش بستن زیباترین رؤیاهای کودکان سرزمینمان.
در بخش دیگر این مراسم، گروهی از هنرمندان فعال در زمینه نمایش عروسکی، به اجرای قطعه «رویاهای کودکانه» در قالب کنسرت نمایش پرداختند.
در بخشی از مراسم مجری برنامه توجه مخاطبان را به تماشای کلیپی در خصوص کودکان مظلوم غزه جلب کرد.
سپس کمال حیدری دبیر اجرایی جشنواره در مراسم افتتاحیه این رویداد گفت: خرسندم که از شهر فرهنگ و هنر و تمدن اصفهان به شما عرض سلام دارم. باید بگویم که همه در تدارک این بودند که این لحظات خوش را تقدیم شما کنند. هر سال ما به دنبال این هستیم که قدمی بهتر از قبل برداریم چون عملی کردن شعار جشنواره یعنی «رویاهای کودکانه بر پرده نقش جهان» مستلزم این است که هنرمندان این موضوع را در عالم واقعیت تحقق ببخشند تا بتوانیم همان طور که به سمت قله حرکت میکنیم کودکان هم بهتر مسیر خود را پیدا کنند.
وی اضافه کرد: هر سال در این ایام شور و نشاط به کشور تزریق میشود و امیدوارم تمامی کشور از این موضوع استفاده کنند. این جشن گرامیداشت عزیزانی است که در این عرصه فعال هستند اما باید برای کودکان و نوجوانان سرمایهگذاری شود و غنای برنامهها را بیشتر کنیم.
حیدری عنوان کرد: برای غنای بیشتر با همراهی دبیرخانه جشنواره بیش از ۱۵۰۰ نفر داور و خبرنگار کودک حضور یافتند تا اتفاقات خوبی رقم بزنند و به همین واسطه امسال ما ۳۷۰ برنامه در مناطق مختلف شهر اصفهان اجرا خواهیم کرد. در نظر داریم جشنواره نوجوانان اصفهان را هم برگزار کنیم. ما معتقدیم اصفهان شهر هنر است و یکی از شعارهای ما هر کودک اصفهانی یک هنرمند است و امیدوارم این جشنواره در حوزه تئاتر، موسیقی، سینما، خوشنویسی و… به خوبی برگزار شود و قدمی شایسته برای تعالی هنر برداریم.
حیدری در پایان سخنانش با اشاره به کودکان غزه بیان کرد: دلمان پر از غصه است برای کودکان غزه و همه کسانی که نمیتوانند کودکی کنند. از همین جا ادای احترام میکنیم به کودکان جنگ دوازده روزه، کودکان یمن، کودکان غزه و… امیدوارم سال آینده جشنواره ما همزمان باشد با نابودی غده سرطانی یعنی اسراییل.
سپس اعضای گروه سرود «نجمالثاقب» به اجرای قطعات موسیقی با مضمون «ایران» و همچنین مدح حضرت علی(ع) و نیز قطعهای درباره جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان پرداختند.
مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان روی صحنه آمد و گفت: این جشنواره نه تنها یک رویداد سینمایی است بلکه فرصتی بینظیر برای نمایش اندیشهها، احساسات و رویاهای نسل آینده این سرزمین است. نمایش آثار هنری کودکانه هر یک گواهی از استعداد، تلاش و آرزوهای بزرگ نسل آینده ایران است. سینما و هنر میتواند جادویی بی پایان بر قلبها و ذهنها باشد. این هنر زبان تصویر را به کار میگیرد تا پیامهای اخلاقی و فرهنگی را منتقل کند.
وی افزود: جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان به مرکز توجه هنرمندان کودک و نوجوان از سراسر کشور و دنیا تبدیل شده است. اصفهان، همیشه به عنوان یک شهر فرهنگی شناخته شده و این جشنواره به عنوان پل ارتباطی میان نسلها عمل میکند و در آن شکی نیست.|
جمالینژاد عنوان کرد: از شما عزیزان فیلمساز که با آثارتان این جشنواره را رونق بخشیدهاید، تقدیر میکنم ما به شما ایمان داریم و میدانیم که آینده سینمای ایران در دستان شماست. کودکان و نوجوانان شرکتکننده در این جشنواره نه تنها در این رویداد سهیم هستند بلکه شما سفیران فرهنگ و هنر این سرزمین در دنیای امروز خواهید بود.
وی اظهار کرد: ما باید بتوانیم این جشنواره را در طول سال داشته باشیم و برای ادامه دار شدن جشنواره باید بتوانیم تحول دیجیتال و فناوریهای نوین و متاورس را به این برنامهها ورود دهیم، ایجاد پلتفرمهای تعاملی و فضای مجازی برای تماشای فیلمها می تواند موثر باشد و باعث تولیدات خلاقانه توسط کودکان شود.
وی ادامه داد: امیدوارم برنامه های متنوع تنها به جشنواره محدود نشود و باید بتوانیم کارگاه های جشنواره و ساخت فیلم با موبایل را داشته باشیم. میراث معنوی ما میراث چندین ساله است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: ترکیب سینما و بازی می تواند ارزشمند باشد ضمن اینکه داوری کودکان و نوجوانان ارزشمند است چون آنها را از سن پایین با امر قضاوت آشنا می کنیم این موضوع در آینده هم میتواند تداوم داشته باشد. از سوی دیگر پروژههای مشارکتی از ایده تا اجرا را می توانیم داشته باشیم، در حوزه طنز هم اصفهان بسیار قوی است و باید به این موضوع هم تکیه کنیم. جشنواره را فقط منحصر به اصفهان نبینیم بلکه باید شهرهای دیگر ایران هم درگیر شود. میشود این برنامهها را به شکل سیار و رایگان در مناطق کمتر برخوردار اصفهان اکران کنیم. مصالح زیست محیطی هم مهم است و همیشه جزو مسایل اصفهان بوده است و باید در آثار به آنها توجه کنیم.
این استاندار گفت: راه ابریشم سینمای کودک را باید رقم بزنیم و پنجرهای به ادیان و فرهنگها داشته باشیم نمایش فیلمهای کودک از ادیان مختلف از کشورهای مختلف و کشورهای مسیر ابریشم مهم است چون راه ابریشم فقط یک مسیر تجاری نبوده بلکه مسیر فرهنگی هم بوده، این را هم باید بگویم که پرداختن به دغدغههای کودک و بررسی روانشناختی آنها مهم است.
استاندار اصفهان اظهار کرد: سینما فقط یک هنر نیست بلکه ابزاری برای رشد فرهنگی اجتماعی و انسانی است. ما در اینجا گرد هم آمدهایم تا بهعنوان یک جامعه هنری و فرهنگی از نسلهای آینده حمایت کنیم. از همه عزیزانی که در برگزاری این جشنواره زحمت کشیدهاند و از شما مخاطبان گرامی صمیمانه تشکر میکنم.
وی در پایان مطرح کرد: به امید آیندهای روشن برای سینمای کودک و نوجوان در ایران و جهانی سرشار از فرهنگ، محبت و همدلی این جشنواره را آغاز میکنیم.
سپس خلاصهای ویدئویی از آیین افتتاحیه معنوی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان که صبح امروز در گلستان شهدای شهر اصفهان برگزار شد، برای حاضران در سالن به نمایش درآمد که در آن کودکان به زبانهای مختلف به قرائت پیامها و اهداف جشنواره و همچنین بیان همبستگی ملی پرداختند و یاد خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، به ویژه شهدای کودک و نوجوان گرامی داشته شد.
در بخش پایانی این مراسم نیز اعضای کودک و نوجوان گروه سرود «مولا»، به اجرای قطعه «ای ایران» و «جاوید وطن» پرداختند که تنظیمی از قطعات مختلف درباره میهن را اجرا کردند و با استقبال مخاطبان داخل سالن مواجه شد.