به گزارش ایلنا، پیش‌تولید پروژه بلند داستانی «یارمحمدخان کرمانشاهی» به نویسندگی استاد محمود رضاخانی و به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدمهدی شریفی هم‌زمان با سالروز جان‌فشانی این سردار مشروطه در ۱۳ مهر۱۲۹۱، آغاز می‌شود.



با پایان نگارش فیلمنامه «یارمحمدخان کرمانشاهی» به نویسندگی استاد محمود رضاخانی، پیش‌تولید این پروژه به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدمهدی شریفی و با مجری طرحی خانم پروانه زبان‌فهم آغاز می‌شود. این اتفاق هم‌زمان با سالروز جان‌فشانی این سردار مشروطه در ۱۳ مهر ۱۲۹۱ رخ می‌دهد. پروژه با حضور تیم حرفه‌ای تولید خواهد شد و هدف آن بازآفرینی یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران است.



یارمحمدخان کرمانشاهی، از چهره‌های برجسته قیام مشروطه در غرب کشور، با وجود در اختیار داشتن نیروهای اندک، علیه اشغالگران کشور و شهر کرمانشاه مبارزه کرد. او نمادی از شهامت، پاکدلی و پایبندی به حکومت ملی و آزادی‌خواهی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.



سازندگان پروژه تأکید دارند که هدف اصلی از تولید آن، زنده نگه داشتن یاد و خاطره این مبارز آزادی‌خواه و معرفی نقش برجسته او در تاریخ ایران به نسل جوان است. در طراحی و تولید اثر، علاوه بر بهره‌گیری از منابع تاریخی، از آموزه‌های قرآنی و تأثیر شخصیت والای محمدمهدی مجتهد ـ یکی از روحانیون هم دوره با یارمحمدخان کرمانشاهی ـ الهام گرفته شده است تا پیام‌های آزادی‌خواهی، مقاومت و ایمان ملی به شکل مؤثرتری به مخاطبان منتقل شود.

