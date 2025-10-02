تفریظ آیتالله سبحانی بر موسوعه آیاتالاحکام
آیت الله سبحانی در یادداشتی مطرح کردند: موسوعه آیاتالاحکامکوشیده با گردآوری موضوعی آیات مربوط به طهارت، نماز و دیگر ابواب، منبعی جامع و ارزشمند در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
به گزارش ایلنا، آیتالله جعفر سبحانی در یادداشتی ارزشمند، موسوعه آیاتالاحکام پژوهشکده باقرالعلوم (علیهالسلام) را اثری جامع و نفیس دانستند که بر اساس مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) تدوین شده و همراه با مقایسه دیدگاههای دیگر مذاهب است.
آیتالله سبحانی تصریح کرد: قرآن مجید نخستین منبع برای استنباط احکام شرعی است و این موسوعه کوشیده با گردآوری موضوعی آیات مربوط به طهارت، نماز و دیگر ابواب، منبعی جامع و ارزشمند در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
ما این اثر ارزشمند را که نتیجه تلاش گروهی از محققان کوشا در این زمینه است، شایسته تقدیر و تحسین میدانیم.