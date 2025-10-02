خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه گروهی «آن رادیکال» برگزار می‌شود/حجم و نقاشی

کد خبر : 1694771
«آن رادیکال» عنوان نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی به کیوریتوری وحید امکانی است که، فردا جمعه ۱۱ مهرماه ساعت ۱۶ تا ۲۰، افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی با عنوان «آن رادیکال» به کیوریتوری وحید امکانی، فردا جمعه ۱۱ مهرماه ساعت ۱۶ تا ۲۰، افتتاح می‌شود. 

در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان پردیسا الله‌وردی، فیروزه بختیاری، رز چلیبانی، سارا حق‌شناس، زهرا خرمی، آیدا صفریالی، سیما سعیدی، الناز غریبی، علی گلباز، و مهین منفرد به نمایش در خواهد آمد. 

محل برگزاری این رویداد هنری گالری هنرهای سوهام است که در خیابان سهروردی شمالی، کوچه مهاجر، پلاک دو، واحد یک، جنب موزه رضا عباسی قرار دارد.

