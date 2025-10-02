به گزارش ایلنا، نمایش‌نامه‌ی «گردبادک» به نویسندگی و هدایت‌گری رحیم رشیدی‌تبار، در قالب نشست نمایش‌نامه‌خوانی در رویداد فرهنگی «هزار و یک‌شب» خوانده می‌شود.

این برنامه با حضور جمعی از منتقدان، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر نمایش، روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن شماره شش بوتیک هنر ایران برگزار می‌شود.

در این نشست، منتقدان شناخته‌شده‌ی تئاتر ایران از جمله رضا آشفته، محسن خیمه‌دوز، فریال آذری و پویان ترک‌زبان به بررسی و تحلیل اثر خواهند پرداخت.

نقش‌خوانی این نمایش‌نامه بر عهده‌ی مصطفی فرهادمهر، لیان عباس‌زاده، هوشنگ بالو، حسین صدقی و ماجد اژدلی خواهد بود. زهره دانیالی نیز به‌عنوان صحنه‌خوان در این نشست حضور دارد.

بوتیک هنر ایران در خیابان نوفل‌لوشاتو، جنب تماشاخانه‌ی شهرزاد تهران واقع شده است.

رحیم رشیدی‌تبار، نمایش‌نامه‌نویس، نایب‌رئیس کانون نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان خانه‌تئاتر و دبیر «یازدهمین دوره‌ی انتخاب آثاربرتر ادبیات نمایشی ایران» است.

رویداد «هزار و یک‌شب» از ۱۲ مهرماه سال‌جاری، با هدف معرفی آثار نو در حوزه‌ی ادبیات نمایشی ایران و ایجاد فضای گفت‌وگو میان نویسندگان، منتقدان و مخاطبان تئاتر، در بوتیک هنر ایران آغاز می‌شود.

