به گزارش ایلنا، این مجموعه شامل ۱۳ تابلوی نقاشی در ابعاد ۱۰۰ در ۸۰ سانتی‌متر با تکنیک آکریلیک روی بوم است.

این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی شیرین عالی است که آثارش تلفیقی از عناصر تزئینی و سمبولیستی هستند و با رویکردی اسطوره‌وار به بازنمایی تخیل و رؤیا می‌پردازند. به‌کارگیری عناصر طبیعی در کنار تزئینات تکرارشونده، مفهومی از گذار و چرخش در جهان را القا می‌کند. همچنین حضور فیگورهای نیمه‌انسان و نیمه‌حیوان با ماهیتی آیینی در کنار رنگ‌گذاری آزاد، فضایی رازآلود در آثار ایجاد کرده است. شیرین عالی دانش آموخته مقطع دکتری پژوهش هنر، نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر است.

نمایشگاه «گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند» همه‌روزه از ۱۱ تا ۱۸ مهرماه ساعت ۱۶ تا ۱۹ در گالری بزم به آدرس میدان هفت‌تیر، خیابان مفتح، کوچه جار، پلاک ۲۴ برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود.

