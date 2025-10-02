خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گشایش نمایشگاه نقاشی «گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند» در گالری بزم

گشایش نمایشگاه نقاشی «گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند» در گالری بزم
کد خبر : 1694699
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه نقاشی‌های شیرین عالی با عنوان «گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند» 11 مهرماه 1404 در گالری بزم گشایش مییابد.

به گزارش ایلنا، این مجموعه شامل ۱۳ تابلوی نقاشی در ابعاد ۱۰۰ در ۸۰ سانتی‌متر با تکنیک آکریلیک روی بوم است.

این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی شیرین عالی است که آثارش تلفیقی از عناصر تزئینی و سمبولیستی هستند و با رویکردی اسطوره‌وار به بازنمایی تخیل و رؤیا می‌پردازند. به‌کارگیری عناصر طبیعی در کنار تزئینات تکرارشونده، مفهومی از گذار و چرخش در جهان را القا می‌کند. همچنین حضور فیگورهای نیمه‌انسان و نیمه‌حیوان با ماهیتی آیینی در کنار رنگ‌گذاری آزاد، فضایی رازآلود در آثار ایجاد کرده است. شیرین عالی دانش آموخته مقطع دکتری پژوهش هنر، نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر است.
نمایشگاه «گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند» همه‌روزه از ۱۱ تا ۱۸ مهرماه ساعت ۱۶ تا ۱۹ در گالری بزم به آدرس میدان هفت‌تیر، خیابان مفتح، کوچه جار، پلاک ۲۴ برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی