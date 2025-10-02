خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه روابط عمومی مجموعه‌ی «پسران هور»

اطلاعیه روابط عمومی مجموعه‌ی «پسران هور»
کد خبر : 1694638
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی سریال «پسران هور» برای پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده به قسمت اول این مجموعه اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: 
باسمه تعالی
در قسمت نخست مجموعه تلویزیونی «پسران هور» که روایتی از روزهای ایثار و نقش‌آفرینی قهرمانان گمنام دوران دفاع مقدس است، بخشی از داستان با استناد به اسناد تاریخی جنگ، به وضعیت دشوار جنگ‌زدگان و آوارگان مظلوم هویزه و پیگیری‌های سردار شهید علی هاشمی برای حمایت از مردم اشاره دارد.

بدیهی است این روایت، صرفاً بازنمایی یک مقطع تاریخی است و هیچ‌گونه قصد یا هدفی برای خدشه به شأن و منزلت مجموعه محترم قضایی کشور در آن وجود ندارد. باور ما بر این است که در شرایط امروز، رسیدگی و احقاق حق مردم پیش از هر اقدام مردمی، توسط قوه قضاییه محترم انجام خواهد شد.

در همین راستا، ضمن قدردانی از همراهی و همدلی دستگاه قضایی در روند تولید این اثر، از هرگونه سوء‌برداشتی که ممکن است پیش آمده باشد، عذرخواهی می‌کنیم.

روابط عمومی مجموعه‌ی «پسران هور»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی