اطلاعیه روابط عمومی مجموعهی «پسران هور»
روابطعمومی سریال «پسران هور» برای پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده به قسمت اول این مجموعه اطلاعیهای منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
در قسمت نخست مجموعه تلویزیونی «پسران هور» که روایتی از روزهای ایثار و نقشآفرینی قهرمانان گمنام دوران دفاع مقدس است، بخشی از داستان با استناد به اسناد تاریخی جنگ، به وضعیت دشوار جنگزدگان و آوارگان مظلوم هویزه و پیگیریهای سردار شهید علی هاشمی برای حمایت از مردم اشاره دارد.
بدیهی است این روایت، صرفاً بازنمایی یک مقطع تاریخی است و هیچگونه قصد یا هدفی برای خدشه به شأن و منزلت مجموعه محترم قضایی کشور در آن وجود ندارد. باور ما بر این است که در شرایط امروز، رسیدگی و احقاق حق مردم پیش از هر اقدام مردمی، توسط قوه قضاییه محترم انجام خواهد شد.
در همین راستا، ضمن قدردانی از همراهی و همدلی دستگاه قضایی در روند تولید این اثر، از هرگونه سوءبرداشتی که ممکن است پیش آمده باشد، عذرخواهی میکنیم.
روابط عمومی مجموعهی «پسران هور»