باسمه تعالی

در قسمت نخست مجموعه تلویزیونی «پسران هور» که روایتی از روزهای ایثار و نقش‌آفرینی قهرمانان گمنام دوران دفاع مقدس است، بخشی از داستان با استناد به اسناد تاریخی جنگ، به وضعیت دشوار جنگ‌زدگان و آوارگان مظلوم هویزه و پیگیری‌های سردار شهید علی هاشمی برای حمایت از مردم اشاره دارد.



بدیهی است این روایت، صرفاً بازنمایی یک مقطع تاریخی است و هیچ‌گونه قصد یا هدفی برای خدشه به شأن و منزلت مجموعه محترم قضایی کشور در آن وجود ندارد. باور ما بر این است که در شرایط امروز، رسیدگی و احقاق حق مردم پیش از هر اقدام مردمی، توسط قوه قضاییه محترم انجام خواهد شد.



در همین راستا، ضمن قدردانی از همراهی و همدلی دستگاه قضایی در روند تولید این اثر، از هرگونه سوء‌برداشتی که ممکن است پیش آمده باشد، عذرخواهی می‌کنیم.



روابط عمومی مجموعه‌ی «پسران هور»

