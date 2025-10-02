به گزارش خبرنگار ایلنا، بالاکریشنان راجاگوپال گزارشگر ویژه سازمان ملل در حق مسکن بامداد چهارشنبه درباره احتمال نسل‌کشی فلسطینی‌ها در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی هشدار داد.

راجاگوپال در مصاحبه با شبکه «الجزیره» گفت: «ما گزارش‌هایی از اقدامات (اسرائیل) در حد نسل‌کشی در نوار غزه دریافت می‌کنیم».

وی در این‌باره توضیح داد: «روایت‌هایی که از ساکنانی که نوار غزه را ترک کرده‌اند دریافت می‌کنیم، وحشتناک و غم‌انگیز است».

این روزها اظهارنظرهایی از افراد و جریان‌های مختلف شنیده می‌شود که شاید هیچ‌گاه کسی انتظار چنین اظهاراتی را از آن‌ها نداشته است. زهران ممدانی نامزد حزب دموکرات در انتخابات شهرداری نیویورک یک بار دیگر وعده داده است که در صورت پیروزی، حکم دادگاه لاهه برای بازداشت بنیامین نتانیاهو را اجرا می‌کند. او در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان درباره نتانیاهو گفت: او نسل‌کُشی در غزه را سازماندهی کرده است.

اسرائیل نه تنها مشغول کشتار مردم غزه است بلکه حامیان ساکنان این منطقه را نیز مورد هدف قرار می‌دهد و این روزها حتی کمک‌رسانی به مردم غزه هم با خطرهای جانی بسیاری همراه است. صهیونیست‌ها بدون هیچ ملاحظه‌ای هر امکانی برای نجات مردم این منطقه را از بین می‌برند و برای این هدف خود خشونت‌آمیزترین اقدامات را انجام می‌دهد.

یکی از نمونه‌های این برخوردهای خشونت‌آمیز، حمله به ناوگان الصمود است. صهیونیست‌ها بارها کشتی‌هایی که از این کاروان به سمت غزه در حرکت بودند را مورد هدف قرار دادند. به تازگی کشتی «الضمیر» (وجدان) مختص پزشکان و خبرنگاران بین‌المللی از بندر اوترانتو ایتالیا به سمت غزه در حال حرکت است.

تظاهرات، تجمعات و برنامه‌هایی در تونس، موریتانی، ترکیه، الجزایر و اردن برای حمایت از ناوگان جهانی صمود در ماموریتش برای شکستن محاصره غزه در جریان است.

وزارت دفاع ایتالیا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور همراهی با کاروان بین‌المللی کمک‌رسانی به غزه را زمانی که این کاروان به فاصله ۱۵۰ مایل دریایی (۲۷۸ کیلومتر) از ساحل برسد، متوقف خواهد کرد.

ناوگان جهانی صمود در حالی به سمت غزه در حرکت است که اعلام کرده از حملات احتمالی اسرائیل مطلع است. این ناوگان با ورود به منطقه خطرناک، اعلام کرد که حدود ۲۰ پهپاد اسرائیلی بر فراز کشتی های آن به پرواز در آمده‌اند و حرکت آنها را زیر نظر دارند. این بار ناوگان جهانی صمود با حدود ۵۰ کشتی و بیش از ۵۰۰ فعال به همراه کمک‌های بشردوستانه در مسیر غزه است که اگر اسرائیل مانع آنها نشود به زودی به ساحل این منطقه محاصره‌شده می‌رسند.

حجم ویدیو: 8.72M | مدت زمان ویدیو: 00:01:22 دانلود ویدیو

علاوه بر این اسرائیل همچنان نیروهای امدادی و خبرنگاران داخل غزه را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. رژیم صهیونیستی صفوف امدادگران حین امدادرسانی به مردم غزه در مدرسه الفلاح واقع در محله الزیتون جنوب شهر غزه را مورد هدف حمله هوایی قرار داد که این حمله منجر به جراحت شدید شماری از نیروهای اورژانس و کادر پزشکی شد.

حجم ویدیو: 8.72M | مدت زمان ویدیو: 00:01:22 دانلود ویدیو

حجم ویدیو: 2.47M | مدت زمان ویدیو: 00:00:25 دانلود ویدیو

وداع جانسوز همسر خبرنگار شهید یحیی برزق در غزه

در این بین یکی از خبرهای جنجالی این روزها که بیش از هر موضوع دیگر مورد بحث رسانه‌ها، تحلیلگران و کارشناسان است به طرح صلح ترامپ رئیس جمهور آمریکا مربوط می‌شود. طرحی که مورد استقبال برخی کشورها قرار گرفت ولی غالب افراد و جریان‌های همسو با حماس این طرح را ایده‌ای برای تسلیم کردن غزه می‌دانند.

وب‌سایت آمریکایی «اکسیوس» نیز به تازگی گزارش داده که طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای صلح در غزه در آخرین لحظه تغییر کرد و رهبران عرب از این موضوع خشمگین هستند.

بر اساس این گزارش، آکسیوس اضافه کرد که نتانیاهو در آخرین لحظه قبل از کنفرانس مطبوعاتی، تغییراتی در مفاد توافقی که بر سر آن توافق شده بود، ایجاد کرد. این رسانه آمریکایی افزود که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «ران درمر» وزیر امور راهبردی اسرائیل این تغییرات را در جریان دیدار خود با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ اعمال کردند.

اکسیوس تاکید کرد که نتانیاهو توانسته است چندین بند کلیدی طرح را در طول این دیدار اصلاح کند، به‌ویژه بندهای مربوط به شرایط و جدول زمانی خروج اسرائیل از غزه.

حجم ویدیو: 1.16M | مدت زمان ویدیو: 00:00:17 دانلود ویدیو

تظاهرات مردم لندن در حمایت از مردم‌ غزه

حجم ویدیو: 2.36M | مدت زمان ویدیو: 00:00:34 دانلود ویدیو

دیوید میلر، جامعه‌شناس انگلیسی: فقط جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند تمدن بشری را نجات دهد.

