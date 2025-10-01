علیاصغر شالبافیان:
گردشگری سومین حوزه کلان سرمایهگذاری کشور شد/ ۶۴ هتل و ۷۳ مجتمع گردشگری از محل منابع ویژه حمایت شدند
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر جایگاه استراتژیک گردشگری در اقتصاد ملی اعلام کرد: در دولت چهاردهم ۸۶۰ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری ۴۴ هزار میلیارد تومان افتتاح شد و هماکنون گردشگری به سومین حوزه کلان سرمایهگذاری کشور تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مراسم رونمایی از دستاوردهای سرمایهگذاری گردشگری اظهار کرد: در دولت چهاردهم ۸۶۰ پروژه گردشگری با مجموع سرمایهگذاری ۴۴ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. در حال حاضر ۲۷۴۷ پروژه در دست اجرا داریم که از این میان، ۱۵۳ پروژه با حجم سرمایهگذاری ۴۵ همت به پیشرفت بالای ۹۰ درصد رسیدهاند.
او افزود: با وجود محدودیت منابع مالی، طی سال گذشته حجم تسهیلات سرمایهگذاری در حوزه گردشگری به ۱۵۰ همت رسید. از این میزان، ۲۰ همت از محل سپردههای خاص تأمین شد و تاکنون ۱.۳ همت نیز بهصورت عملیاتی محقق شده است. این در حالی است که وزارت میراثفرهنگی علیرغم ورود دیرهنگام به موضوع سپردههای خاص، موفق شد رتبه نخست جذب منابع را در میان دستگاههای اجرایی کسب کند.
شالبافیان با تأکید بر استقبال عمومی از سرمایهگذاری در گردشگری ادامه داد: پروژههای تأمین منابع مالی در این حوزه بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است و این نشان میدهد که عموم مردم بهطور مستقیم با عرصه گردشگری ارتباط برقرار کردهاند. این روند ما را بر آن داشته تا ابزارهای نوین مالی را بیش از گذشته توسعه دهیم.
به گفته وی، تاکنون از محل منابع در اختیار، ۶۴ هتل، ۷۳ مجتمع گردشگری و ۳۶ اقامتگاه بومگردی مورد حمایت مالی قرار گرفتهاند. همچنین با انعقاد تفاهمنامه اخیر با مناطق آزاد، حجم پروژههای سرمایهگذاری کشور در حوزه گردشگری از این میزان فراتر خواهد رفت.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: حوزه گردشگری در حال حاضر سومین حوزه کلان کشور از نظر حجم سرمایهگذاری است و در بخش خصوصی رتبه نخست خالص سرمایهگذاری را در اختیار دارد.
شالبافیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عوارض ساخت هتلها اشاره کرد و گفت: در ۱۳ استان و ۳۰ شهر کشور معافیت کامل عوارض ساخت تأسیسات گردشگری اخذ شده است. همچنین در تهران پس از سه سال پیگیری مستمر، موفق شدیم ۸۰ درصد عوارض ساخت تأسیسات گردشگری را کاهش دهیم که این خود نشانهای روشن از عزم دولت برای حمایت راهبردی از صنعت گردشگری است.