به ‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سردار سیدقاسم قاسمی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران؛ به مناسبت هفته گردشگری در سفر یک‌روزه به استان قم از منزل تاریخی امام خمینی(ره) در شهر قم بازدید کرد.

در این بازدید حجت‌الاسلام حسن مظفری مسئول فرهنگی منزل تاریخی امام خمینی(ره) در قم، درباره سابقه تاریخی بیت امام راحل(ره) در شهر قم و نیز حضور امام خمینی(ره) و سخنرانی‌های تاریخی ایشان در این خانه؛ توضیحاتی بیان کرد.

منزل تاریخی امام خمینی(ره) در شهر قم، محله یخچال‌قاضی، خیابان معلم، جنب میدان روح‌الله قرار دارد که این بنای تاریخی، با حدود یک قرن قدمت در سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی با شماره ۱۷۴۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، از سال ۱۳۳۵ هجری خورشیدی در این خانه ساکن شدند و تا پیش از تبعید به کشور عراق، سال‌های پر التهاب مبارزات ملت ایران علیه رژیم ستمگر پهلوی را از این خانه رهبری می‌کردند.

این بازدید با حضور بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ سیدمهدی حیدرآبادی معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری؛ عمار کاوسی معاون میراث‌فرهنگی و تعدادی از مدیران و کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و فعالان گردشگری بخش خصوصی برگزار شد.

گفتنی است؛ گنجینه آثار مراجع عظام (موزه مراجع)، روبروی منزل تاریخی امام خمینی(ره) قرار دارد و روایتگر سیره و زندگی‌نامه ۱۲ نفر از مراجع و فقهای برجسته شیعه مانند آیات عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سیدمحمدحجت کوه کمره‌ای، سید محمدتقی خوانساری، سیدحسین طباطبایی ‌بروجردی، امام خمینی(ره) و محمدتقی بهجت فومنی است. زندگی‌نامه و آثار مکتوب مراجع دینی به همراه عکس‌هایی از ایشان در فضایی بیش از ۲۸۰ مترمربع در موزه مذکور به نمایش درآمده است.

زیارت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)؛ ادای احترام به شهید والامقام سردار محمدسعید ایزدی؛ دیدار با رؤسای انجمن‌های گردشگری استان قم؛ تجلیل از کارمندان ایثارگر و فرزندان شهید اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و افتتاح «مهمان‌پذیر مودت» و «هتل یلدا» شهر قم از دیگر برنامه‌های مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران در سفر به استان قم بود.

پنجم مهر روز جهانی گردشگری است و ۵ تا ۱۱ مهرماه جاری برنامه‌های هفته گردشگری برگزار می‌شود که شعار امسال هفته گردشگری، «گردشگری و تحول پایدار» است.

