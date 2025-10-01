«هانی رستگاران» مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور شد

به گزارش ایلنا به نقل میراث‌آریا، در حکم صادره از سوی انوشیروان محسنی بندپی آمده است: «نظر به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور منصوب می‌شوید.

در این حکم تأکید شده است با توجه به وظایف و مسئولیت‌های خطیر این جایگاه، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، اجرایی، تحقیقاتی و تجربی خود و در چارچوب راهبردها و سیاست‌های ابلاغی وزارت، مأموریت‌های زیر را با اهتمام ویژه پیگیری کنید:

۱.مدیریت دبیرخانه اجرایی ستاد با رویکرد تعامل سازنده، هم‌افزایی میان دستگاه‌های عضو و تمرکز بر رفع چالش‌های سفر برای گردشگران.

۲.پایش و ارزیابی مستمر عملکرد ستادهای استانی و منطقه‌ای و انجام بازدیدهای دوره‌ای برای تسهیل سفر و کاهش موانع گردشگران.

۳.بررسی و تحلیل سیاست‌ها و طرح‌های ملی و استانی حوزه گردشگری و ارائه پیشنهادهای عملیاتی جهت ارتقای جایگاه گردشگری کشور.

۴.طراحی و توسعه سامانه‌های نوین و هوشمند برای پایش لحظه‌ای، مدیریت برخط و ارتقای تجربه سفر داخلی.

هانی رستگاران از مدیران با سابقه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و چهره‌های شناخته‌شده علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و رسانه به شمار می‌رود. وی پیش‌تر مسئولیت‌هایی همچون دستیارعالی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارتخانه، رئیس کمیته اسکان ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور، رئیس کمیته تبلیغات هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، مسئول ثبت آثار و حریم میراث ملی در اداره‌کل استان سمنان و عضویت در شوراهای ثبت آثار منقول، غیرمنقول، طبیعی، ناملموس و تعیین حریم استان سمنان را عهده‌دار بوده است.

پیش از این، سید مصطفی فاطمی فیروزآبادی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارتخانه، مسئولیت دبیری ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور را بر عهده داشت که در این حکم از تلاش‌ها و خدمات وی قدردانی شد.

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور بر اساس مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۲ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تأسیس شد.

این ستاد به عنوان یکی از ارکان کلیدی و تأثیرگذار در مدیریت و تسهیل فرآیند سفر در کشور، نقشی بنیادین در ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری و بهبود تجربه سفر گردشگران ایفا می‌کند.

