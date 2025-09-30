اعلام اسامی فیلمهای راهیافته به مرحله نهایی داوری پانزدهمین دوره جوایز ایسفا
اسامی فیلمهای راهیافته به مرحله نهایی داوری پانزدهمین دوره جوایز ایسفا همزمان با رونمایی از پوستر این دوره اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین دوره جوایز ایسفا، همزمان با اعلام اسامی فیلمهای مرحلهی نهایی پانزدهمین دورهی جوایز ایسفا از پوستر این دوره نیز رونمایی شد.
داوری مرحله دوم با حضور ۱۳۸ داور از اعضای آکادمی ایسفا انجام شد و ۲۴ فیلم به مرحله نهایی راه یافتند.
اسامی فیلمها به شرح زیر است:
۱- سخت مثل پاک کردن خون / امیر جلال زاده
۲- در چشمان یک عاشق / رضا پردل
۳- ما قبل تاریخ / آرمین اعتمادی
۴-رنگ بازی / پدرام شجاعی
۵- شاهنامه / مجتبی زرینی
۶- سوناتی از زنان خوب / مهدی مهایی
۷- و زندگی برای همه / محسن اصدقپور
۸- دادرسی / نادره سادات سرکی
۹- لیمو از همه چیز خبر داشت / ادریس محمودیان
۱۰- عنوان مجموعه: لاکپشت / احسان معجونی
۱۱- زیر سایه بلوط / حسین الهیاری
۱۲- متهم اظهار پشیمانی نکرد / رامین سلطانی
۱۳- میا / سید علی قاسمی
۱۴- سنگ های نجواگر / علی محمد ترحمی
۱۵- ذبح العظیم / محسن بنی هاشمی
۱۶- ذره / فردین انصاری
۱۷- دیدار / عطا مجابی
۱۸- نامرئی / سونیا سنجری
۱۹- رد دانههای معلق / ساسان خوش نیت
۲۰- انار / مهرداد جلالی
۲۱- کانکس / دینا رضایی
۲۲- بدرود پاریس / محمد ابراهیم شهبازی
۲۳- سرد و شیرین / آیدا علی مددی
۲۴- دریا میآرامد / مریم بختیاری
پانزدهمین دورهی جوایز ایسفا به دبیری هادی معنویپور در حال برگزاری است و برگزیدگان هر رشته طی مراسم پایانی اعلام خواهند شد.