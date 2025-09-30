خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام اسامی فیلم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی داوری پانزدهمین دوره جوایز ایسفا

اعلام اسامی فیلم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی داوری پانزدهمین دوره جوایز ایسفا
کد خبر : 1693861
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی فیلم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی داوری پانزدهمین دوره جوایز ایسفا همزمان با رونمایی از پوستر این دوره اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین دوره جوایز ایسفا، همزمان با اعلام اسامی فیلم‌های مرحله‌ی نهایی پانزدهمین دوره‌ی جوایز ایسفا از پوستر این دوره نیز رونمایی شد.
 داوری مرحله دوم با حضور ۱۳۸ داور از اعضای آکادمی ایسفا انجام شد و ۲۴ فیلم به مرحله نهایی راه یافتند.

اسامی فیلم‌ها به شرح زیر است:

۱- سخت مثل پاک کردن خون / امیر جلال زاده 
۲- در چشمان یک عاشق / رضا پردل 
۳- ما قبل تاریخ / آرمین اعتمادی 
۴-رنگ بازی / پدرام شجاعی 
۵- شاهنامه /  مجتبی زرینی 
۶- سوناتی از زنان خوب / مهدی مهایی 
۷- و زندگی برای همه / محسن اصدق‌پور
۸- دادرسی / نادره سادات سرکی 
۹- لیمو از همه چیز خبر داشت / ادریس محمودیان
۱۰- عنوان مجموعه: لاکپشت / احسان معجونی 
۱۱- زیر سایه بلوط / حسین الهیاری 
۱۲- متهم اظهار پشیمانی نکرد / رامین سلطانی 
۱۳- میا / سید علی قاسمی 
۱۴- سنگ های نجواگر / علی محمد ترحمی 
۱۵- ذبح‌‌ العظیم / محسن بنی هاشمی 
۱۶- ذره / فردین انصاری 
۱۷- دیدار / عطا مجابی 
۱۸- نامرئی / سونیا سنجری 
۱۹- رد دانه‌های معلق / ساسان خوش نیت 
۲۰- انار / مهرداد جلالی 
۲۱- کانکس / دینا رضایی
۲۲- بدرود پاریس / محمد ابراهیم شهبازی 
۲۳- سرد و شیرین / آیدا علی مددی 
۲۴- دریا می‌آرامد / مریم بختیاری

پانزدهمین دوره‌ی جوایز ایسفا به دبیری هادی معنوی‌پور در حال برگزاری است و برگزیدگان هر رشته طی مراسم پایانی اعلام خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی