اعلام جدول نمایش فیلم‌های جشنواره کودک در اصفهان
جدول نمایش فیلم‌های سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، چهار پردیس سینمایی سیتی‌سنتر، ساحل، چهارباغ و شهر رویاها در اصفهان میزبان فیلم‌های جشنواره هستند.

پردیس سینمایی سیتی‌سنتر در سانس ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۹ و پردیس سینمایی شهر رویاها در سانس ساعت ۱۶ و ۱۸:۳۰ آثار بخش مسابقه فیلم‌های بلند را نمایش می‌دهند.

همچنین پردیس سینمایی ساحل به عنوان خانه جشنواره، ساعت ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ آثار جشنواره را ویژه دانش آموزان به نمایش می‌گذارد. ساعت ۱۵ و ۱۷:۳۰ آثار بخش مسابقه فیلم‌های بلند در این سینما اکران می‌شود و سپس نشست رسانه‌ای فیلم در سالن «حافظ» انجام خواهد شد. آثار مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی نیز ساعت ۱۶:۳۰ و ساعت ۱۸ در سالن «خواجو» به نمایش درمی‌آیند. آخرین سانس پردیس سینمایی ساحل در ساعت ۲۰:۳۰ ویژه شهرداری اصفهان و میهمانان خواهد بود.

همچنین در پردیس سینمایی چهارباغ که یکی دیگر از سینماهای خانه جشنواره است،  ساعت ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ آثار جشنواره ویژه دانش آموزان نمایش داده می‌شود.

اکران ویژه معلولین نیز در ساعت ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ این سینما روی پرده می‌رود.

علاوه بر این، ساعت ۱۵ و ۱۷:۳۰ اکران آثار مسابقه فیلم‌های بلند، ساعت ۱۶:۳۰ و ساعت ۱۸ آثار بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی و همچنین سانس ۲۰:۳۰ آثار ویژه شهرداری اصفهان و میهمانان به نمایش در می‌آید.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

