اسامی فیلمهای کوتاه داستانی بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد
اسامی فیلمهای کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، فهرست ۵۷ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی این دوره جشنواره به شرح زیر اعلام شد:
۱ـ اتاق کثیف/ علی دارایی/ قم
۲ـ ادامه دادیم/ فرزانه جعفرنیا/ تهران
۳ـ اسپایدرمرد/ حسین ذوالفقاری/ تهران
۴ـ انار/ مهرداد جلالی/ تهران
۵ـ این پسر به یک کلیه نیاز دارد!/ سیدمهدی کرباسی/ تهران
۶ـ آخرین نقش/ سعید بیات/ تهران
۷ـ آدمک / سیاوش گرجستانی/ تهران
۸ـ آواز نهنگ شکارچی/ آرمین یوسفزاد/ شَفت
۹ـ به صدای زمین گوش کن/ شهاب مهربانپور/ تهران
۱۰ـ بیرنگی/ فرید نوری/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقهای سینمای جوان تبریز- سهند)
۱۱ـ بیست و یک/ فرزاد رنجبر نظری/ تهران
۱۲ـ بیگودی/ مصطفی اکبرزاده/ تهران
۱۳ـ پایان این جهان/ شیوا غلامیان/ تهران
۱۴ـ پسر/ سامان حسینپور/ سنندج
۱۵ـ پلاک ۱۳۵۱/ مجید عیدان/ آبادان
۱۶ـ پیامبر/ احسان عابدنیا/ تهران
۱۷ـ تایپیست/ هادی نوری/ تهران
۱۸ـ تخطی/ میکائیل دیانی/ تهران
۱۹ـ تمارض/ پیام اینالویی/ تهران
۲۰ـ تیتان/ هادی رضایتی/ تهران
۲۱ـ چشم بسته/ حمید یوسفی/ تهران
۲۲ـ خان بابا/ علیرضا محمدی/ کرمان
۲۳ـ خداحافظ آشغال/ بهرام و بهمن ارک/تبریز
۲۴ـ خواب سوم/ محمدحسین نیکزاد/ تهران
۲۵ـ خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک/ احمد حیدریان/ تهران
۲۶ـ داروگ/ اصغر لائی/کرمانشاه
۲۷ـ دچار/ دانیال نوروش/ تهران
۲۸ـ دختر قاصدکها/ آزاده مسیحزاده/ رشت
۲۹ـ در چشمان یک عاشق/ رضا پُردل/ رشت
۳۰ـ دریچه/ محمدابراهیم شهبازی/ تهران
۳۱ـ ذره/ فردین انصاری/ اصفهان
۳۲ـ رنگها همه سیاه هستند/ مهیار میرپادیاب/ تهران
۳۳ـ رویای آمریکایی/ حورا کیان/ تهران
۳۴ـ زیر همین سقف/ کیان حجازی/ تهران
۳۵ـ سرخرگ/ مهدی گنجی/ تهران
۳۶ـ سرود کلنل/ سجاد مشتاق/ مشهد
۳۷ـ سلامون/ کمیل ارجمندی/ بوشهر
۳۸ـ سنگهای نجواگر/ علیمحمد ترحمی/ سمنان
۳۹ـ سوگ سهراب/ عماد درویشی/ تهران
۴۰ـ شاه نامه/ مجتبی زرینی/ تهران
۴۱ـ فروپاشی/ هانی سلمانی/ تهران
۴۲ـ قارقالان/ سیدحمید کرمانی/ زنجان
۴۳ـ کاپیتان تورس/ حسین جمشیدی/ تهران
۴۴ـ کانکس/ دینا رضایی/ تهران
۴۵ـ گالیا/ مصطفی رستم پور و عاطفه رضایان/ شیراز
۴۶ـ لونا/ مرتضی حکاکیان/ قزوین
۴۷ـ ماقبل تاریخ/ آرمین اعتمادی/ تهران
۴۸ـ ماه پنه/ مهسا احمدزاده ایران دوست/ رشت
۴۹ـ متولد طهران/ جواد حکمی/ تهران
۵۰ـ مرخصی/ مرتضی رشیدی/ تهران
۵۱- مو/ مهرگان نعمتی دیمان/ تهران
۵۲ـ میام دنبالت/ محمد دهباشی/ تهران
۵۳ـ میان دو حرف/ صورح واحه/ نیریز
۵۴ـ و زندگی برای همه/ محسن اصدقپور/ تهران
۵۵ـ های کپی/ محمد رحمتی/ تهران
۵۶ـ هبوط/ اشکان ساعدپناه/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقهای سینمای جوان تبریز- سهند)
۵۷ـ همسان/ یوسف جوان آراسته/ تهران
اسامی اعضای هیأتهای انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانهای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.