به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فهرست ۵۷ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی این دوره جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

۱ـ اتاق کثیف/ علی دارایی/ قم

۲ـ ادامه دادیم/ فرزانه جعفرنیا/ تهران

۳ـ اسپایدرمرد/ حسین ذوالفقاری/ تهران

۴ـ انار/ مهرداد جلالی/ تهران

۵ـ این پسر به یک کلیه نیاز دارد!/ سیدمهدی کرباسی/ تهران

۶ـ آخرین نقش/ سعید بیات/ تهران

۷ـ آدمک / سیاوش گرجستانی/ تهران

۸ـ آواز نهنگ شکارچی/ آرمین یوسف‌زاد/ شَفت

۹ـ به صدای زمین گوش کن/ شهاب مهربان­‌پور/ تهران

۱۰ـ بی­رنگی/ فرید نوری/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقه­‌ای سینمای جوان تبریز- سهند)

۱۱ـ بیست و یک/ فرزاد رنجبر نظری/ تهران

۱۲ـ بی­گودی/ مصطفی اکبرزاده/ تهران

۱۳ـ پایان این جهان/ شیوا غلامیان/ تهران

۱۴ـ پسر/ سامان حسین­‌پور/ سنندج

۱۵ـ پلاک ۱۳۵۱/ مجید عیدان/ آبادان

۱۶ـ پیام­بر/ احسان عابدنیا/ تهران

۱۷ـ تایپیست/ هادی نوری/ تهران

۱۸ـ تخطی/ میکائیل دیانی/ تهران

۱۹ـ تمارض/ پیام اینالویی/ تهران

۲۰ـ تیتان/ هادی رضایتی/ تهران

۲۱ـ چشم بسته/ حمید یوسفی/ تهران

۲۲ـ خان بابا/ علیرضا محمدی/ کرمان

۲۳ـ خداحافظ آشغال/ بهرام و بهمن ارک/تبریز

۲۴ـ خواب سوم/ محمدحسین نیک­‌زاد/ تهران

۲۵ـ خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک/ احمد حیدریان/ تهران

۲۶ـ داروگ/ اصغر لائی/کرمانشاه

۲۷ـ دچار/ دانیال نوروش/ تهران

۲۸ـ دختر قاصدک­‌ها/ آزاده مسیح­‌زاده/ رشت

۲۹ـ در چشمان یک عاشق/ رضا پُردل/ رشت

۳۰ـ دریچه/ محمدابراهیم شهبازی/ تهران

۳۱ـ ذره/ فردین انصاری/ اصفهان

۳۲ـ رنگ‌ها همه سیاه هستند/ مهیار میرپادیاب/ تهران

۳۳ـ رویای آمریکایی/ حورا کیان/ تهران

۳۴ـ زیر همین سقف/ کیان حجازی/ تهران

۳۵ـ سرخ­رگ/ مهدی گنجی/ تهران

۳۶ـ سرود کلنل/ سجاد مشتاق/ مشهد

۳۷ـ سلامون/ کمیل ارجمندی/ بوشهر

۳۸ـ سنگ­‌های نجواگر/ علی­محمد ترحمی/ سمنان

۳۹ـ سوگ سهراب/ عماد درویشی/ تهران

۴۰ـ شاه نامه/ مجتبی زرینی/ تهران

۴۱ـ فروپاشی/ هانی سلمانی/ تهران

۴۲ـ قارقالان/ سیدحمید کرمانی/ زنجان

۴۳ـ کاپیتان تورس/ حسین جمشیدی/ تهران

۴۴ـ کانکس/ دینا رضایی/ تهران

۴۵ـ گالیا/ مصطفی رستم پور و عاطفه رضایان/ شیراز

۴۶ـ لونا/ مرتضی حکاکیان/ قزوین

۴۷ـ ماقبل تاریخ/ آرمین اعتمادی/ تهران

۴۸ـ ماه پنه/ مهسا احمدزاده ایران دوست/ رشت

۴۹ـ متولد طهران/ جواد حکمی/ تهران

۵۰ـ مرخصی/ مرتضی رشیدی/ تهران

۵۱- مو/ مهرگان نعمتی دیمان/ تهران

۵۲ـ میام دنبالت/ محمد دهباشی/ تهران

۵۳ـ میان دو حرف/ صورح واحه/ نی­ریز

۵۴ـ و زندگی برای همه/ محسن اصدق‌پور/ تهران

۵۵ـ های کپی/ محمد رحمتی/ تهران

۵۶ـ هبوط/ اشکان ساعدپناه/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقه­­‌ای سینمای جوان تبریز- سهند)

۵۷ـ همسان/ یوسف جوان آراسته/ تهران

اسامی اعضای هیأت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

