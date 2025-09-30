خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسامی فیلم‌های کوتاه داستانی بخش ملی جشنواره فیلم‌ کوتاه تهران اعلام شد

اسامی فیلم‌های کوتاه داستانی بخش ملی جشنواره فیلم‌ کوتاه تهران اعلام شد
کد خبر : 1693769
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی فیلم‌های کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فهرست ۵۷ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی این دوره جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

۱ـ اتاق کثیف/ علی دارایی/ قم

۲ـ ادامه دادیم/ فرزانه جعفرنیا/ تهران

۳ـ اسپایدرمرد/ حسین ذوالفقاری/ تهران

۴ـ انار/ مهرداد جلالی/ تهران

۵ـ این پسر به یک کلیه نیاز دارد!/ سیدمهدی کرباسی/ تهران

۶ـ آخرین نقش/ سعید بیات/ تهران

۷ـ آدمک / سیاوش گرجستانی/ تهران

۸ـ آواز نهنگ شکارچی/ آرمین یوسف‌زاد/ شَفت

۹ـ به صدای زمین گوش کن/ شهاب مهربان­‌پور/ تهران

۱۰ـ بی­رنگی/ فرید نوری/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقه­‌ای سینمای جوان تبریز- سهند)

۱۱ـ بیست و یک/ فرزاد رنجبر نظری/ تهران

۱۲ـ بی­گودی/ مصطفی اکبرزاده/ تهران

۱۳ـ پایان این جهان/ شیوا غلامیان/ تهران

۱۴ـ پسر/ سامان حسین­‌پور/ سنندج

۱۵ـ پلاک ۱۳۵۱/ مجید عیدان/ آبادان

۱۶ـ پیام­بر/ احسان عابدنیا/ تهران

۱۷ـ تایپیست/ هادی نوری/ تهران

۱۸ـ تخطی/ میکائیل دیانی/ تهران

۱۹ـ تمارض/ پیام اینالویی/ تهران

۲۰ـ تیتان/ هادی رضایتی/ تهران

۲۱ـ چشم بسته/ حمید یوسفی/ تهران

۲۲ـ خان بابا/ علیرضا محمدی/ کرمان

۲۳ـ خداحافظ آشغال/ بهرام و بهمن ارک/تبریز

۲۴ـ خواب سوم/ محمدحسین نیک­‌زاد/ تهران

۲۵ـ خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک/ احمد حیدریان/ تهران

۲۶ـ داروگ/ اصغر لائی/کرمانشاه

۲۷ـ دچار/ دانیال نوروش/ تهران

۲۸ـ دختر قاصدک­‌ها/ آزاده مسیح­‌زاده/ رشت

۲۹ـ در چشمان یک عاشق/ رضا پُردل/ رشت

۳۰ـ دریچه/ محمدابراهیم شهبازی/ تهران

۳۱ـ ذره/ فردین انصاری/ اصفهان

۳۲ـ رنگ‌ها همه سیاه هستند/ مهیار میرپادیاب/ تهران

۳۳ـ رویای آمریکایی/ حورا کیان/ تهران

۳۴ـ زیر همین سقف/ کیان حجازی/ تهران

۳۵ـ سرخ­رگ/ مهدی گنجی/ تهران

۳۶ـ سرود کلنل/ سجاد مشتاق/ مشهد

۳۷ـ سلامون/ کمیل ارجمندی/ بوشهر

۳۸ـ سنگ­‌های نجواگر/ علی­محمد ترحمی/ سمنان

۳۹ـ سوگ سهراب/ عماد درویشی/ تهران

۴۰ـ شاه نامه/ مجتبی زرینی/ تهران

۴۱ـ فروپاشی/ هانی سلمانی/ تهران

۴۲ـ قارقالان/ سیدحمید کرمانی/ زنجان

۴۳ـ کاپیتان تورس/ حسین جمشیدی/ تهران

۴۴ـ کانکس/ دینا رضایی/ تهران

۴۵ـ گالیا/ مصطفی رستم پور و عاطفه رضایان/ شیراز

۴۶ـ لونا/ مرتضی حکاکیان/ قزوین

۴۷ـ ماقبل تاریخ/ آرمین اعتمادی/ تهران

۴۸ـ ماه پنه/ مهسا احمدزاده ایران دوست/ رشت

۴۹ـ متولد طهران/ جواد حکمی/ تهران

۵۰ـ مرخصی/ مرتضی رشیدی/ تهران

۵۱- مو/ مهرگان نعمتی دیمان/ تهران

۵۲ـ میام دنبالت/ محمد دهباشی/ تهران

۵۳ـ میان دو حرف/ صورح واحه/ نی­ریز

۵۴ـ و زندگی برای همه/ محسن اصدق‌پور/ تهران

۵۵ـ های کپی/ محمد رحمتی/ تهران

۵۶ـ هبوط/ اشکان ساعدپناه/ سنندج (راه یافته جشنواره منطقه­­‌ای سینمای جوان تبریز- سهند)

۵۷ـ همسان/ یوسف جوان آراسته/ تهران

اسامی اعضای هیأت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی